Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportCalcio › Calcio, padre e figlio avversari per un giorno
Cor 13:00
Calcio, padre e figlio avversari per un giorno
Il sindaco di Alghero, ha voluto congratularsi per la passione con la quale Davide Dongu continua a fare sport e ha formulato i complimenti ad Alessandro, augurandogli una carriera ricca di soddisfazioni
Calcio, padre e figlio avversari per un giorno

ALGHERO - Ieri dal Sindaco Raimondo Cacciotto sono stati ospiti Davide Dongu e suo figlio Alessandro. 45 il padre, 17 anni il figlio, domenica scorsa si sono ritrovati contro nella partita tra Olmedo e Atletico Sorso, in Prima Categoria. Davide Dongu, figlio d’arte, suo padre Tonino ha militato nella primavera del Cagliari e nell’Alghero, è un atleta dai trascorsi di tutto riguardo, tra le fila dell’ Alghero e del Frosinone e in diverse squadre in Umbria e Abruzzo, prima di rientrare in Sardegna. Difensore, con la maglia dell’Atletico Sorso ha affrontato domenica l’Olmedo, che schierava in attacco proprio suo figlio Alessandro, da poco in pianta stabile in prima squadra. Per la cronaca, il match è finito 4-1 per l’Olmedo, punteggio che ha condannato l’Atletico Sorso alla retrocessione e messo in salvo l’Olmedo. Il Sindaco Raimondo Cacciotto ha voluto congratularsi per la passione con la quale Davide Dongu continua a fare sport e ha formulato i complimenti ad Alessandro, augurandogli una carriera ricca di soddisfazioni.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18/5/2026
Calcio: rappresentativa del Vaticano ad Alghero
Mauro Giorico e Bruno Mariotti, ora allenatori dell’Alghero e della rappresentativa del Vaticano, sono stati ospiti del Sindaco Raimondo Cacciotto con il Vicesindaco Francesco Marinaro e l´Assessore Raniero Selv
15/5L´Alghero scommette sul futuro con Mauro Giorico: l´intervista
11/5Fc Alghero, amara retrocessione
7/5FC Alghero già retrocesso chiude il campionato
3/5Fc Alghero, sconfitta e retrocessione
30/4FC Alghero, domenica sfida decisiva contro il Sorso
1/5Futsal fa festa in attesa della fase nazionale
28/4Fc Alghero, vive le speranze salvezza
23/4FC Alghero spera nel miracolo salvezza a Sorso
23/4L´Alghero chiude il campionato a Bonorva
19/4Fc Alghero, serve il miracolo per la salvezza
« indietro archivio calcio »
19 maggio
«Aeroporto-Alghero non stop»
19 maggio
Fumetti, torna la Summer School de l´Alguer
17 maggio
Alghero: esplosione in via Palomba



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)