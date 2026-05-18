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S.A. 11:00
Alghero Calcio lancia campagna raccolta fondi
Attraverso questa iniziativa, la società desidera coinvolgere tifosi, famiglie e sostenitori in un progetto concreto che permetta di continuare a investire nella crescita della squadra, nello sviluppo del settore giovanile e nel futuro sportivo della città
Alghero Calcio lancia campagna raccolta fondi

ALGHERO - L’Alghero Calcio lancia la campagna di raccolta fondi “Il futuro si gioca insieme”, un progetto nato per coinvolgere tutta la comunità in un percorso di crescita e sostegno alla società sportiva che da anni rappresenta con orgoglio i colori della città: «L’Alghero Calcio è molto più di una squadra: è storia, passione, appartenenza e futuro per tanti ragazzi del territorio. Ogni partita, ogni allenamento e ogni traguardo raggiunto sono il risultato di un lavoro quotidiano fatto di sacrificio, impegno e valori condivisi».

Attraverso questa iniziativa, la società desidera coinvolgere «tifosi, famiglie e sostenitori in un progetto concreto che permetta di continuare a investire nella crescita della squadra, nello sviluppo del settore giovanile e nel futuro sportivo della città. Ogni contributo, piccolo o grande, rappresenterà un gesto importante e un segnale di vicinanza verso una realtà che da sempre unisce persone, generazioni e passioni». Sostenere l’Alghero Calcio significa contribuire alla crescita dei giovani, rafforzare il legame con il territorio e continuare a scrivere insieme nuove pagine della storia giallorossa. L’invito della società è rivolto «a tutti coloro che credono nello sport come strumento di crescita, identità e comunità: partecipare significa diventare parte attiva di un progetto che guarda al futuro con ambizione e responsabilità».
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