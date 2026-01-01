Cor 18:21 Tra Alghero e Arzachena finisce in parità Campionato di Promozione (33a giornata - GIRONE B). Donati risponde a Virdis dal dischetto, nel finale Marras sigla il gol del pari. Termina 2-2 al Pino Cuccureddu di Alghero per i ragazzi di mister Giorico



ALGHERO - L’avvio è subito vivace: sugli sviluppi di un corner di Mereu, Fadda svetta di testa ma sfiora il palo. Poco dopo è Barboza a innescare Virdis con una grande imbucata: l’attaccante salta un uomo e calcia, ma la conclusione termina di poco alta. Il vantaggio dell’Alghero arriva a metà primo tempo: Mula serve un filtrante perfetto, Virdis attacca lo spazio, si presenta davanti al portiere e lo batte con freddezza per l’1-0. I giallorossi continuano a spingere e sfiorano il raddoppio con Barboza, prima anticipato sul secondo palo e poi impreciso di testa da ottima posizione.



L’Arzachena trova però il pari dal dischetto: calcio di rigore trasformato da Donati che spiazza Carta per l’1-1. Nel finale di tempo, ancora Virdis pericoloso sul primo palo, ma il portiere si oppone e manda in angolo. Nella ripresa l’Alghero riparte con determinazione. Mereu pesca Barboza sul secondo palo, ma il colpo di testa finisce sull’esterno della rete. Poco dopo arriva il sorpasso dell’Arzachena: una conclusione deviata inganna Carta e vale l’ 1-2.



La reazione dell’Alghero è immediata e concreta: sugli sviluppi di un corner, la palla respinta arriva a Marras che calcia al volo da fuori area e firma il 2-2 con una conclusione precisa. Nel finale è un assedio giallorosso. Marras sfiora il gol con un tiro da fuori che lambisce il palo, poi Mula colpisce un clamoroso legno dalla distanza. Ancora Mereu va vicino al bersaglio su punizione, centrando la traversa. Le occasioni si susseguono: Barboza trova l’opposizione del portiere di testa, Marras calcia addosso all’estremo difensore da pochi passi e lo stesso Mereu impegna ancora il portiere con un tiro dal limite. Nel recupero, incredibile anche una traversa di Roccuzzo dalla distanza, dopo un’azione che aveva già visto un quasi autogol evitato da un intervento miracoloso del portiere locale. Termina 2-2 al Pino Cuccureddu.



ALGHERO-ARZACHENA 2-2

ALGHERO: Carta, Daga, Mula, Pinna A., Puttolu, Barboza, Virdis, Mereu, Roccuzzo, Marcangeli, Fadda. In panchina: Marras F., Milia, Martinelli, Scognamillo, Sanna, Marras A., Meloni, Nieddu, Ferro. Allenatore: Mauro Giorico.

ARZACHENA: Copetti, Bonacquisti, Olgiatti, Goy, Olivera, Babou, Fernandez, Cannone, Loddo, Chessari, Donati. In panchina: Russu, Zalayeta, Bonora, Columbano, Greggio, Pereira, Palumbo. Allenatore: Mauro Ottaviani.

ARBITRO: Stefano Selva di Alghero.

RETI: Virdis (ALG), Donati (ARZ), Fernandez (ARZ), Marras A. (ALG).