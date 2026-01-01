Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaFotografia › 40 anni di immagini: il ringraziamento agli algheresi
Cor 16:01
40 anni di immagini: il ringraziamento agli algheresi
Era il 1986 quando è iniziata questa avventura e, in quattro decenni, Giovanni Monti con la moglie Patrizia, hanno avuto il privilegio di raccontare attraverso i loro obiettivi la storia di migliaia di famiglie algheresi
40 anni di immagini: il ringraziamento agli algheresi

ALGHERO - «Ci sono momenti che meritano di essere fermati, non solo con un clic, ma con le parole. Quest’anno, il nostro studio fotografico taglia il traguardo dei 40 anni di attività, e guardando indietro attraverso l’obiettivo del tempo, l’immagine più nitida che vediamo è quella del volto della nostra città. Quando abbiamo aperto i battenti nel 1986, avevamo un sogno semplice, raccontare la bellezza di Alghero e la vita delle persone che la abitano. In questi quattro decenni, siamo stati testimoni silenziosi e privilegiati dei vostri momenti più cari. Abbiamo visto passare tra le nostre mani i sorrisi dei vostri bambini, l’emozione dei vostri matrimoni, la fierezza dei traguardi raggiunti e la quotidianità che si fa storia. Desideriamo ringraziare profondamente ogni singolo cittadino, ogni famiglia e ogni cliente che ha varcato la soglia del nostro studio. Se oggi festeggiamo questo anniversario, è solo grazie alla fiducia che ci avete rinnovato giorno dopo giorno, affidandoci ciò che avete di più prezioso: i vostri ricordi. Siete stati lo stimolo per evolverci, per passare con passione dalla camera oscura alle nuove tecnologie, senza mai perdere quell’attenzione artigianale che contraddistingue il nostro lavoro. Alghero non è solo il luogo dove lavoriamo; è la nostra casa, la nostra ispirazione e la nostra comunità. Questo traguardo non è un punto d'arrivo, ma un'esposizione luminosa che ci dà la forza di guardare al futuro con lo stesso entusiasmo del primo giorno». Sono le parole di Gianni Monti, titolare insieme a alla moglie Patrizia dello studio fotografico “Fototecnica Studio” di Alghero (SS) - Via XX Settembre n. 13, quest'anno al 40esimo di attività nella Riviera del Corallo.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
28/3Fotografia: Puddu e Navone a Trieste
21/2Places, progetto in mostra a Sassari
30/1Isola dei Grifoni: chiude Contest fotografico
10/10Lo Quarter: Viaggio fotografico sull´Immigrazione
14/9Ad Alghero una mostra di cartoline
11/9Al Ceas lago Baratz il fotografo Marco Colombo
26/6«Uno spazio ad Alghero per Daniela Zedda»
18/6I ritratti di Bruno Cattari in mostra
21/5Anteprime Asincronie: tutti gli appuntamenti
22/1Overlap: mostra video fotografica a Porto Torres
« indietro archivio fotografia »
20 aprile
La Caria al Misto per rafforzare la coalizione
20 aprile
Alghero: emergenza casa e turismo. «La responsabilità è tutta politica»
20 aprile
Aumentano i Rifiuti, Alghero impreparata



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)