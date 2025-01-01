Cor 11:33 Lo Quarter: Viaggio fotografico sull´Immigrazione Mostra fotografica ad Alghero alla scoperta del patrimonio culturale dell´immigrazione in Italia. Le parole del sindaco Raimondo Cacciotto, dell´assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris, del Segretario Generale della Commissione Nazionale Unesco, Enrico Vicenti e quelle della curatrice Francesca Campana



ALGHERO - Sarà inaugurata oggi - venerdì 10 ottobre, ore 18 presso gli spazi espositivi del Quarter - la mostra "Vicino/lontano Viaggio alla scoperta del patrimonio culturale e naturale dell’immigrazione in Italia". É una mostra fotografica promossa dalla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero. La mostra, ideata in collaborazione con l’Azienda Speciale Palaexpo di Roma e l’Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR, è giunta ormai alla sua quarta edizione dopo essere stata esposta con successo a Palazzo delle Esposizioni a Roma nel 2022, a Palazzo d’Accursio a Bologna nel 2023 e presso il Quartier Generale dell’Unesco a Parigi nel 2024. Le parole del sindaco Raimondo Cacciotto, dell'assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris, del Segretario Generale della Commissione Nazionale Unesco, Enrico Vicenti e quelle della curatrice Francesca Campana.



