Cor 10:08 Fotografia: Puddu e Navone a Trieste Dalla Sardegna a Trieste: i fotografi Enrica Puddu e Marco Navone ormai affermati nel panorama fotografico nazionale protagonisti a Le Vie delle Foto dal 1° aprile al 3 maggio



OLBIA - La nuova edizione de Le Vie delle Foto, in programma a Trieste dal 1° aprile al 3 maggio, accoglie tra i suoi protagonisti due fotografi sardi ormai affermati nel panorama fotografico nazionale: Enrica Puddu e Marco Navone, portatori di due visioni profondamente diverse ma ugualmente intense e contemporanee. Enrica Puddu presenta la mostra “Le isole dell’isola”, visitabile presso Bar Collo, Via San Nicolò 8/B, Trieste. Il suo lavoro nasce da un legame profondo con la Sardegna e si sviluppa attraverso una ricerca visiva attenta alla luce, ai silenzi e ai dettagli più autentici del paesaggio.



Prediligendo le atmosfere dell’alba e del tramonto, Puddu cattura istanti unici e irripetibili, trasformando ogni scatto in un racconto intimo e poetico. Il 2025 ha segnato per Enrica Puddu un’importante evoluzione artistica, portandola a esporre in Slovenia, Albania, Barcellona, Croazia e Grecia.



Marco Navone presenta invece “Fotografarsi”, ospitata presso Life, Piazza di Cavana 1/a, Trieste. Fotografo, docente e promotore culturale, Navone propone una riflessione critica sull’uso contemporaneo della fotografia, interrogandosi sull’“insostenibile necessità della rappresentazione” nell’epoca della condivisione continua. Il progetto nasce da una ricerca avviata dal fotografo Marco Luigi Senarega, successivamente recuperata e sviluppata, e invita a un uso più consapevole dell’immagine.