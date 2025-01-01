S.A. 18:37 Al Ceas lago Baratz il fotografo Marco Colombo Sabato 4 e domenica 5 ottobre due giornate in compagnia del fotografo naturalista Marco Colombo dedicate alla scoperta di uno scrigno di biodiversità



SASSARI - In occasione dei suoi 25 anni di attività, il Ceas Lago Baratz propone per sabato 4 e domenica 5 ottobre due giornate in compagnia del fotografo naturalista Marco Colombo dedicate alla scoperta di uno scrigno di biodiversità, ricco di specie endemiche tra piante ed animali: la Z.S.C. Lago Baratz – Porto Ferro. Momenti teorici, brevi uscite didattiche e lunghe camminate sulle sponde del lago e sul litorale della baia di Porto Ferro daranno l’opportunità di fare osservazioni indimenticabili (iscrizione è obbligatoria).