S.A. 18:37
Al Ceas lago Baratz il fotografo Marco Colombo
Sabato 4 e domenica 5 ottobre due giornate in compagnia del fotografo naturalista Marco Colombo dedicate alla scoperta di uno scrigno di biodiversità
Al Ceas lago Baratz il fotografo Marco Colombo

SASSARI - In occasione dei suoi 25 anni di attività, il Ceas Lago Baratz propone per sabato 4 e domenica 5 ottobre due giornate in compagnia del fotografo naturalista Marco Colombo dedicate alla scoperta di uno scrigno di biodiversità, ricco di specie endemiche tra piante ed animali: la Z.S.C. Lago Baratz – Porto Ferro. Momenti teorici, brevi uscite didattiche e lunghe camminate sulle sponde del lago e sul litorale della baia di Porto Ferro daranno l’opportunità di fare osservazioni indimenticabili (iscrizione è obbligatoria).
10 settembre
Auto bloccate e case allagate al Lido
8 settembre
«Pronti alle barricate per difendere Capo Caccia»
11 settembre
«Sicurezza ad Alghero, Governo al lavoro»



