S.A. 11:23 «Nuovi corsi di laurea a Olbia e Alghero ferma» L´affondo del consigliere comunale Alessandro Cocco e Alessio Auriemma di Fratelli d´Italia Alghero che richiamano la maggioranza alle proprie responsabilità sullo sviluppo universitario cittadino, all´indomani dell´annuncio del nuovo corso di laurea in Ingegneria Aeronautica ad Olbia



ALGHERO - «L’annuncio dei nuovi corsi di laurea in Ingegneria Aeronautica a Olbia, accende i riflettori sull'immobilismo dell’amministrazione algherese in tema di alta formazione e politiche giovanili. Di fronte ai successi di altri territori sardi, il silenzio e l'inerzia della Giunta Cacciotto sono assordanti e inaccettabili», attacca Alessio Auriemma, vicecoordinatore di FdI Alghero. E incalza:«Olbia programma il suo futuro intercettando finanziamenti su settori strategici. Ad Alghero, invece, assistiamo a una politica miope. I giovani sono stanchi di un'amministrazione che galleggia sull'ordinario. Noi abbiamo la fortuna di avere sul territorio un'eccellenza nazionale come il Dipartimento di Architettura, ma chi ci governa sembra viverlo più come un fastidio burocratico che come il vero volano per lo sviluppo, l’innovazione e il contrasto alla fuga di cervelli».



Alle parole di Auriemma fa eco l'affondo istituzionale del consigliere comunale Alessandro Cocco, che richiama la maggioranza alle proprie responsabilità: «Non ci limitiamo a constatare un problema, noi la soluzione l'abbiamo già formalizzata da tempo. Ho depositato un Ordine del Giorno specifico per la costituzione del Consorzio Universitario di Alghero, lo strumento cardine per blindare la nostra offerta accademica, fare rete con le imprese e avere il peso politico necessario per attrarre fondi regionali ed europei». «Purtroppo - prosegue Cocco - questo documento fondamentale giace ignorato nei cassetti del Comune. La Giunta Cacciotto preferisce l'immobilismo al confronto, bloccando di fatto lo sviluppo della città per puro pregiudizio politico verso le proposte dell'opposizione». Fratelli d'Italia Alghero lancia quindi un ultimatum politico alla maggioranza: «Chiediamo l'immediata calendarizzazione dell'OdG sul Consorzio Universitario nel prossimo Consiglio Comunale. È il momento di dimostrare se questa Giunta ha davvero a cuore il futuro dei giovani algheresi o se preferisce continuare a guardare le altre città della Sardegna che decollano».