S.A. 14:07 Igiene Urbana: nuove regole e novità Igiene urbana ad Alghero, l’assessore Selva: «Al via la transizione verso un servizio migliore, più moderno e su misura. Ai cittadini interessano i risultati, non le polemiche». Ora al via la fase di coinvolgimento diretto dei cittadini, delle associazioni e delle categorie economiche nella fase di attuazione pratica del nuovo sistema



ALGHERO – «I cittadini hanno la legittima aspettativa di vivere in una città pulita, ordinata e decorosa. Questo è l’obiettivo prioritario che l’Amministrazione condivide e che sta mettendo in atto con il lavoro e l’impegno sinergico di tutti: uffici comunali, struttura dell’Assessorato e impresa appaltatrice». Così l’Assessore all’Ambiente del Comune di Alghero, Raniero Selva, interviene per fare chiarezza sullo stato del procedimento di gestione dell’igiene urbana, attualmente in una delicata fase di transizione verso il nuovo appalto, fase concordata e prevista a partire dalla sottoscrizione del contratto. Rispondendo alle recenti note politiche, l’Assessore precisa la linea dell’Amministrazione: «Le questioni sollevate da Forza Italia sulle controversie sindacali non interessano alla comunità. Ai cittadini interessa il risultato concreto, non gli aspetti procedurali dell’appalto né la sigla dell’impresa che lo sta svolgendo. Le questioni sindacali vanno certamente affrontate in altre sedi, con la massima attenzione e con quel senso di responsabilità che l’Amministrazione non ha mai fatto mancare nel vigilare sul buon andamento del servizio».



L’obiettivo della nuova gestione è superare le criticità strutturali del passato. Ieri, durante le commissioni consiliari sono state illustrate le principali novità migliorative che qualificheranno il servizio: l’apertura dell’Infopoint cittadino, un nuovo punto di riferimento fisico in città per accogliere gli utenti, distribuire i materiali, raccogliere segnalazioni e fornire informazioni dirette sul servizio. A breve verrà comunicata l’ubicazione. E ancora: una tariffazione puntuale con un sistema innovativo che consentirà di correlare il costo del servizio ai reali comportamenti degli utenti, premiando economicamente chi produce meno rifiuti e conferisce correttamente.



Un’informatizzazione completa dei servizi e dei centri comunali di raccolta, accompagnata da un netto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e controllo sul territorio è tra le priorità del regolamento che punta anche all’economia circolare con la realizzazione del nuovo Centro del Riuso, per dare nuova vita agli oggetti e ridurre il conferimento in discarica. Infine trovare delle soluzioni specifiche e calibrate sulle reali esigenze del Centro Storico, delle borgate, dell’agro e del tessuto delle attività produttive. «Sono queste le cose che interessano davvero ai cittadini: come cambia il servizio e come si migliorano gli aspetti critici del passato», sottolinea l’Assessore Selva. Con l’approvazione delle linee guida si apre ora il secondo momento chiave del percorso. L’Amministrazione comunale punta infatti a coinvolgere direttamente i cittadini, le associazioni e le categorie economiche nella fase di attuazione pratica del nuovo sistema, per costruire insieme una Alghero più pulita e sostenibile.



Nella foto: l’assessore Raniero Selva