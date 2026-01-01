S.A. 20:24 Uniss presenta il Dipartimento di Ingegneria Martedì 26 maggio nell´Aula Magna dell´Università di Sassari, in piazza Università 21, il nuovo dipartimento di Ingegneria dell´ateneo di Sassari dialogherà con le imprese e il territorio, presentando i propri corsi di laurea



SASSARI - Un confronto aperto tra università, imprese e istituzioni per immaginare e progettare insieme il futuro del territorio. È questo l’obiettivo di “Ingegneria, Innovazione, Impresa – Una partnership per il futuro del Nord Sardegna”, l’evento promosso dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Sassari in programma martedì 26 maggio dalle 11:00 nell’Aula Magna dell’Ateneo. Una giornata di dialogo e progettazione condivisa che nasce con un obiettivo chiaro: rafforzare il legame tra alta formazione, ricerca e sistema produttivo, creando nuove opportunità di collaborazione capaci di generare sviluppo, innovazione e competitività per il Nord Sardegna.

L’iniziativa rappresenta un momento strategico per il nuovo Dipartimento di Ingegneria, chiamato a svolgere un ruolo sempre più centrale nella crescita del territorio attraverso la formazione di nuove competenze e il trasferimento di conoscenza verso il mondo delle imprese.



I lavori prenderanno il via con l’accoglienza dei partecipanti e i saluti istituzionali, seguiti dalla presentazione del nuovo Dipartimento e dei suoi percorsi formativi: il corso di laurea in Ingegneria Informatica e quello in Ingegneria Industriale, progettati per rispondere alle trasformazioni del mercato del lavoro e alle esigenze di innovazione delle aziende. Un momento centrale della mattinata sarà dedicato agli interventi dei membri del comitato di indirizzo, che porteranno il punto di vista del sistema produttivo e contribuiranno a delineare nuove prospettive di collaborazione tra università e impresa. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.00, l’attenzione si sposterà sul ruolo del Dipartimento nella cosiddetta Terza Missione: quell’insieme di attività che traducono ricerca e competenze accademiche in valore concreto per la società e il territorio.



Attraverso testimonianze di ricercatori e imprenditori saranno raccontati alcuni casi di successo, mostrando come idee, ricerca applicata e innovazione possano trasformarsi in progetti e opportunità di sviluppo. A chiudere la giornata sarà una tavola rotonda, moderata dalla giornalista Simona Desole, dal titolo “Il nuovo Dipartimento di Ingegneria e il suo territorio: come sviluppare le migliori sinergie nel prossimo triennio”, un confronto aperto tra mondo accademico, istituzioni e sistema produttivo per individuare strategie condivise e costruire un ecosistema capace di attrarre talenti, investimenti e nuove opportunità. Più che un convegno, un laboratorio di idee e relazioni per mettere l’ingegneria al servizio del futuro del Nord Sardegna.