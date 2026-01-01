S.A. 17:54 Accordo Regione e Università Cagliari per il turismo Tra i primi accordi attuativi, l’Università condurrà uno studio per quantificare l’impatto economico, ambientale, sociale e mediatico dei grandi eventi promossi dall’Assessorato, a partire dalla prima regata preliminare della Louis Vuitton 38^ America’s Cup



CAGLIARI - Siglato l’accordo Quadro fra l’assessore Franco Cuccureddu e il Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari Francesco Mola, per la collaborazione istituzionale nei settori dell’artigianato, del commercio e del turismo. Tra i primi accordi attuativi, l’Università condurrà uno studio per quantificare l’impatto economico, ambientale, sociale e mediatico dei grandi eventi promossi dall’Assessorato, a partire dalla prima regata preliminare della Louis Vuitton 38^ America’s Cup, in programma a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026. «Abbiamo sottoscritto un'importante convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna, in maniera particolare l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e l'Università di Cagliari per monitorare gli effetti delle politiche che vengono portate avanti nei tre settori cardine per il sistema produttivo della Sardegna. L'accordo quadro – sottolinea l’assessore Cuccureddu - poi verrà declinato in cinque differenti accordi che andranno a monitorare gli impatti sia di tipo economico ma anche di tipo mediatico e di tipo ambientale che avranno le singole iniziative».



L’occasione di collaborazione tra la Regione e l’Università consente di realizzare l’integrazione tra l’azione amministrativa e le competenze scientifiche. Consente di rafforzare le politiche pubbliche con dati e analisi, modelli previsionali strumenti digitali. Gli obbiettivi strategici dell’Assessorato per il quinquennio sono il turismo tutto l’anno, la crescita artigianato, commercio più competitivo e sviluppo sostenibile e inclusivo. Nell’ambito dell’Accordo saranno sviluppate diversi tipi di attività, come l’analisi su turismo ed economia, modelli di sviluppo sostenibile, sistemi di indicatori e valutazione impatti, digitalizzazione e sistemi informativi, formazione, tirocini, job placement e valutazioni nell’ambito di selezioni pubbliche. La durata dell’Accordo è di 3 anni e rafforza la qualità delle decisioni pubbliche per rendere la Sardegna più competitiva, innovativa e sostenibile.



«Il protocollo - ha detto il Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, Francesco Mola - presenta vari aspetti d’interesse, primo fra tutti la collaborazione tra istituzioni e la possibilità di mettere il nostro Ateneo al servizio di chi decide e deciderà in futuro, con un meccanismo laico, oggettivo e scientifico. L’attività di ricerca sarà condotta da un nuovo centro di servizi, il C-Bass, che effettuerà analisi di previsione su tutti gli aspetti d’interesse, correlati tra loro. La vera difficoltà delle attività di ricerca e di valutazione non è concentrarsi sull’immediato e sul percepito, ma sugli effetti futuri. Per questa ragione, applicheremo modelli che valutino la visibilità di ogni evento, ex-ante ed ex-post. Insegniamo tutto questo, nei nostri corsi di studi, per coinvolgere studentesse e studenti in una sorta di tirocinio attivo. L’Università, e la ricerca in generale, hanno il compito di prendere decisioni in attesa delle previsioni».



Nella foto: Franco Cuccureddu e Francesco Mola