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Comune e Generalitat, omaggio a Gaudì

Il Comune di Alghero e la Generalitat de Catalunya celebrano l’Anno Gaudí con un evento dedicato alla Sagrada Família e al legame algherese con il tempio. “Antoni Gaudí, la Sagrada Família i l’Alguer” si terrà il 12 giugno, alle ore 18.30, nella Sala conferenze de Lo Quarter

Uno dei momenti centrali dell’incontro sarà la proiezione del cortometraggio “Sagrada Família. La Bíblia en pedra”, diretto da Jordi Roigé, che sarà anch’egli presente all’evento. Il film, prodotto da Animaset per la Basilica della Sagrada Família, offre una lettura visiva e spirituale del tempio di Gaudí come un’autentica “Bibbia in pietra”, attraverso la luce, la natura, l’architettura e il racconto biblico. Secondo la scheda dell’ICAA, si tratta di un cortometraggio documentario di 10 minuti, diretto da Jordi Roigé e prodotto nel 2019. Il cortometraggio è già stato presentato alla Filmoteca Vaticana, dove è stato proiettato davanti a una rappresentanza ecclesiastica, istituzionale e dei mezzi di comunicazione. Ha avuto inoltre un percorso in Italia con la sua selezione alla 22ª edizione del Festival Religion Today di Trento e con la proiezione, il 21 maggio 2026, presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma, nell’ambito della giornata “Arte, fede e bellezza nell’opera di Gaudí”, promossa dalla Delegazione del Governo della Generalitat de Catalunya in Italia in occasione dell’Anno Gaudí.



La giornata includerà anche l’intervento dell’architetto sardo Angelo Ziranu, che ha lavorato per cinque anni alla Sagrada Família e che offrirà uno sguardo diretto sul processo costruttivo, simbolico e artistico del tempio. Da parte sua, Carlo Sechi, ex sindaco di Alghero, situerà la figura di don Antoni Nughes e illustrerà il contesto che permette di comprendere la presenza di Alghero nella navata centrale della Sagrada Família attraverso la vetrata dedicata a Valverde. L’Anno Gaudí rappresenta un’occasione per riscoprire la dimensione universale di uno dei grandi nomi dell’architettura catalana ed europea, ma anche per raccontare i legami concreti che la sua opera ha stabilito con diversi territori. In questo senso, l’evento del 12 giugno intende sottolineare che la relazione tra Gaudí, la Sagrada Família e Alghero fa parte di una storia condivisa di cultura, spiritualità e catalanità.

ALGHERO - Il Comune di Alghero, con l’Ufficio Politiche Linguistiche, insieme alla Delegazione del Governo della Generalitat de Catalunya in Italia, organizza il prossimo 12 giugno, alle ore 18.30, nella Sala conferenze de Lo Quarter, l’evento “Antoni Gaudí, la Sagrada Família i l’Alguer”, un’iniziativa che si inserisce nelle celebrazioni dell’Anno Gaudí 2026, dichiarato dalla Generalitat de Catalunya in occasione del centenario della morte dell’architetto catalano. Con questa prima attività, il Comune di Alghero aderisce alla commemorazione internazionale di Antoni Gaudí e intende valorizzare la relazione singolare che unisce la città catalana di Sardegna alla Basilica della Sagrada Família di Barcellona. Questo legame è visibile in una delle vetrate della navata centrale del tempio espiatorio, dedicata al Santuario di Nostra Signora di Valverde, un fatto che rende Alghero una delle poche città simbolicamente presenti all’interno della grande opera di Gaudí. L’evento vedrà la presenza del Sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, e l’incontro sarà condotto da Gustau Navarro Barba, responsabile dell’Ufficio di Alghero della Delegazione del Governo della Generalitat de Catalunya in Italia.