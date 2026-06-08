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Cor 8:39
JazzAlguer, si torna alle Tenute Sella & Mosca
Il 13 Giugno alle 19.00 ancora un appuntamento in cantina per la nona edizione di JazzAlguer. Si torna alle Tenute Sella&Mosca per il concerto di Laura J Marras. La sassofonista sarda proporrà il progetto "Serenity" un omaggio raffinato e profondo che Laura J Marras dedica a uno dei giganti del sax tenore e della composizione jazz: Joe Henderson
JazzAlguer, si torna alle Tenute Sella & Mosca

ALGHERO - Il titolo del concerto del sesto appuntamento della rassegna, prende ispirazione da uno dei brani più celebri e spirituali di Henderson, riflettendo l’approccio estetico della Marras. Non si tratta di una semplice celebrazione didascalica, ma di una rilettura personale che esplora l’equilibrio tra rigore strutturale e libertà espressiva. Il repertorio spazia tra le diverse fasi della carriera di Henderson, dai classici dell’era Blue Note fino alle esplorazioni più mature. 

L’attenzione è rivolta alla complessità armonica e alla ricchezza melodica tipiche del sassofonista americano. Laura J. Marras interpreta questo materiale con un fraseggio elegante e una sonorità moderna, cercando di catturare l’essenza dell’improvvisazione di Henderson: quell’intreccio unico tra lirismo, vigore ritmico e architettura sonora. 

Il progetto mira a restituire la modernità del linguaggio di Henderson, un musicista che ha saputo traghettare il jazz dal bebop verso nuove frontiere modali e d’avanguardia, mantenendo sempre una profonda connessione con il blues e la melodia. Con "Serenity", la Marras conferma la sua sensibilità artistica e la sua capacità di dialogare con i grandi maestri della storia del jazz, portando in scena una performance che coniuga rispetto della tradizione e visione contemporanea.
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