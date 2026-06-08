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Un’Isola in Rete, fine settimana di successo
La scrittrice, traduttrice ed editor è stata protagonista di diversi appuntamenti del Festival Internazionale del Libro e della Lettura. Grande interesse anche per gli incontri con Paolo Sortino e Danilo Chirico
Un’Isola in Rete, fine settimana di successo

SASSARI - Fine settimana intenso e ricco di incontri per il Festival Internazionale del Libro e della Lettura “Un’Isola in Rete”, che tra Olbia, Sassari e Sennori ha ospitato alcuni dei protagonisti della XVI edizione. Al centro degli appuntamenti di questa settimana c’è stata Beatrice Masini, scrittrice, traduttrice ed editor tra le figure più autorevoli dell’editoria italiana, nota al grande pubblico anche per aver curato la traduzione italiana della saga di Harry Potter. L’autrice ha incontrato il pubblico in tre diverse occasioni, dialogando con i lettori, approfondendo i temi dei suoi libri e conducendo un apprezzato laboratorio di scrittura.

La giornata di venerdì si è aperta a Olbia, presso l’Istituto Comprensivo Maria Lai, dove Masini ha presentato il volume Solo con un cane in un incontro dedicato agli studenti. Nel pomeriggio l’autrice è stata protagonista alla Libreria Dessì di Sassari, dove ha dialogato con FedericoPiras attorno al libro Corale greca. Gli appuntamenti sono proseguiti sabato a Sennori, prima con un laboratorio di scrittura tenuto da Beatrice Masini e poi nella suggestiva cornice della Fontana delle Conce, dove l’autrice ha presentato il suo libro Dammi per sempre giugno all’interno di una serata coinvolgente che ha unito letteratura e musica.

Nel corso dell’evento hanno partecipato anche gli scrittori Paolo Sortino, autore del volume Amanti elementari, e Danilo Chirico, che ha presentato La figlia del clan, offrendo al pubblico ulteriori occasioni di approfondimento. Ad accompagnare la serata è stato il concerto di DeniseGueye e Marco Carta, che hanno proposto un repertorio di musica leggera. Gli appuntamenti si sono svolti con il sostegno di Regione Sardegna, Comune di Sennori, Salude & Trigu, Camera di Commercio di Sassari e Fondazione di Sardegna.
5/6/2026
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