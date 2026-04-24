Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaLibri › “Il Percorso di Nefino” arriva ad Alghero
Cor 16:55
“Il Percorso di Nefino” arriva ad Alghero
Appuntamento all’interno del grande manifesto di appuntamenti per la rassegna "Sant Jordi a L’Alguer", sabato 2 maggio alle ore 18, presso la Libreria Il Labirinto Mondadori Bookstore
“Il Percorso di Nefino” arriva ad Alghero

ALGHERO - All’interno del grande manifesto di appuntamenti per la rassegna "Sant Jordi a L’Alguer", sabato 2 maggio alle ore 18, presso la Libreria Il Labirinto Mondadori Bookstore, si terrà la presentazione del libro Il Percorso di Nefino di Giampiero Bartolini. L’evento sarà un incontro diretto con l’autore, un’occasione per entrare in contatto con un’opera che unisce narrazione simbolica e crescita personale, accompagnando il lettore in un viaggio di risveglio interiore.

Il libro racconta la storia di Nefino, un personaggio che vive in un mondo perfetto ma privo di autenticità, e che attraverso un percorso di consapevolezza arriva a porsi la domanda più profonda: “Chi sono?”. Da qui nasce un cammino che intreccia filosofia, psicologia e spiritualità, trasformando la lettura in un’esperienza personale. L’opera è arricchita dal metodo P.R.O.C.E.D.O., un modello di evoluzione interiore sviluppato dall’autore, basato su sette fasi che guidano dalla presenza alla trasformazione consapevole.

Durante l’incontro, oltre alla presentazione del libro, verrà introdotto anche il percorso formativo collegato, con la possibilità di approfondire il metodo attraverso workshop ed esperienze pratiche.
Giampiero Bartolini, laureato in filosofia e studioso dei processi di consapevolezza, integra nel suo lavoro anni di ricerca tra pensiero occidentale e discipline orientali, proponendo un approccio concreto e accessibile alla crescita personale. L’ingresso è gratuito.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
24/4/2026
Nemapress alla Fiera del libro San Jordi
La casa editrice algherese sarà presente alla Fiera del libro San Jordi a l’Alguer 2026 con la presentazione di tre suoi titoli in catalogo. Il programma
8:30Il libro di Massimiliano Fois alla Torre di Sulis
24/4Il libro di Federico Palmaroli ad Alghero
20/4Giacomo Oppia alla Torre di Sulis
21/4Sant Jordi a l’Alguer: libri, lingua, cultura
23/4The Golden Hat Saga approda alla Torre di Sulis
20/4Bosch e Sallés all’Ateneu Alguerés
23/4Parole e launeddas: il libro di Dante Tangianu ad Alghero
22/4Dia del llibre i de la rosa: eventi ad Alghero
20/4Stefano Campus, il libro dell’ex Seminario
18/4Anna Segre conquista il pubblico di Sassari
« indietro archivio libri »
27 aprile
Ad Alghero la street art pedonale
27 aprile
Sardegna capitale mondiale degli scacchi
27 aprile
Pilastri, s´interviene ad Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)