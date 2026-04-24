Cor 16:55 “Il Percorso di Nefino” arriva ad Alghero Appuntamento all’interno del grande manifesto di appuntamenti per la rassegna "Sant Jordi a L’Alguer", sabato 2 maggio alle ore 18, presso la Libreria Il Labirinto Mondadori Bookstore



ALGHERO - All’interno del grande manifesto di appuntamenti per la rassegna "Sant Jordi a L’Alguer", sabato 2 maggio alle ore 18, presso la Libreria Il Labirinto Mondadori Bookstore, si terrà la presentazione del libro Il Percorso di Nefino di Giampiero Bartolini. L’evento sarà un incontro diretto con l’autore, un’occasione per entrare in contatto con un’opera che unisce narrazione simbolica e crescita personale, accompagnando il lettore in un viaggio di risveglio interiore.



Il libro racconta la storia di Nefino, un personaggio che vive in un mondo perfetto ma privo di autenticità, e che attraverso un percorso di consapevolezza arriva a porsi la domanda più profonda: “Chi sono?”. Da qui nasce un cammino che intreccia filosofia, psicologia e spiritualità, trasformando la lettura in un’esperienza personale. L’opera è arricchita dal metodo P.R.O.C.E.D.O., un modello di evoluzione interiore sviluppato dall’autore, basato su sette fasi che guidano dalla presenza alla trasformazione consapevole.



Durante l’incontro, oltre alla presentazione del libro, verrà introdotto anche il percorso formativo collegato, con la possibilità di approfondire il metodo attraverso workshop ed esperienze pratiche.

Giampiero Bartolini, laureato in filosofia e studioso dei processi di consapevolezza, integra nel suo lavoro anni di ricerca tra pensiero occidentale e discipline orientali, proponendo un approccio concreto e accessibile alla crescita personale. L’ingresso è gratuito.