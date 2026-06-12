Cor 10:28 L’Alguer Wine Week entra nel vivo Alghero e Fertilia si preparano a tre giorni tra grandi vini, musica e la celebrazione dei 90 anni della città di fondazione



ALGHERO - L’Alguer Wine Week entra nel vivo del suo fine settimana più atteso. Dopo una prima parte della settimana caratterizzata da un grandissimo successo in termini di pubblico, presenze e apprezzamenti da parte di residenti e turisti, la manifestazione diffusa che celebra le eccellenze vitivinicole si appresta a vivere la sua volata finale da oggi, venerdì 12, a domenica 14 giugno. Il cartellone dei prossimi tre giorni trasformerà la Riviera del corallo in un palcoscenico a cielo aperto:



Venerdì 12 giugno (oggi): dalle ore 18 alle 23 prende il via il Walking Wine nel centro storico. Un percorso itinerante con ticket dedicato per degustare cinque calici di vino sardo tra i Bastioni Marco Polo, Piazza Ginnasio e il Forte della Maddalena, arricchito da show artistici, musica live e DJ set. Alle 18:30, i Bastioni Cristoforo Colombo ospiteranno una suggestiva performance artistica. Sabato 13 giugno: Si replica l’esperienza del Walking Wine nelle stesse modalità e orari, offrendo una nuova occasione per scoprire gli scorci sul mare di Alghero tra cantine locali e i principali consorzi regionali. La performance artistica delle 18:30 si sposterà nella splendida cornice di Piazza Civica.



Domenica 14 giugno: Il Gran Finale si terrà a Fertilia dalle ore 18, in occasione delle celebrazioni per i 90 anni dalla fondazione della città. Tra i portici dell’architettura razionalista e la laguna, si terrà una degustazione itinerante dei vini Alghero DOC e dei prodotti del Parco di Porto Conte. I ristoratori locali proporranno abbinamenti cibo-vino dedicati, mentre una speciale Mostra Fotografica racconterà l’evoluzione della viticoltura locale.



Un risultato straordinario reso possibile grazie alla straordinaria collaborazione e sinergia tra tutti i partner istituzionali e produttivi. L’evento è organizzato da Promocamera Sassari, Camera di Commercio del Nord Sardegna, Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Distretto Rurale Alghero Olmedo e Consorzio Alghero DOC, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna.



A rendere capillare e vincente il festival è la fitta rete di collaborazioni che vede in prima fila il Consorzio Riviera del Corallo, il CCN Alghero Centro Storico, il CCN Fertilia, Confagricoltura Sassari/Olbia/Tempio, CIA Sardegna, Coldiretti Sardegna, Confcommercio Nord Sardegna, AIS Sardegna, l’Associazione Nazionale Città del Vino e il network camerale Salude e Trigu. Una squadra coesa che ha saputo trasformare il territorio in una vetrina internazionale.