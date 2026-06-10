S.A. 8:19 Il libro dei Tazenda ad Alghero Interverranno con l’autore la cantante Claudia Crabuzza e i componenti del grupo Gino Marielli, Gigi Camedda e Massimo Cossu. L’appuntamento è venerdì 12 giugno per le 19,00 nel cortile della scuola Sacro Cuore



ALGHERO - Venerdì 12 giugno la rassegna Llibres Llibres ospita ad Alghero la musica dei Tazenda con la presentazione del libro “tazenda s‘istoria infinida” scritto da Felice Liperi e pubblicato dalle Edizioni Il Castello. Interverranno con l’autore la cantante Claudia Crabuzza e i componenti del grupo Gino Marielli, Gigi Camedda e Massimo Cossu. L’appuntamento è per le 19,00 nel cortile della scuola Sacro Cuore (Via Vittorio Emanuele, 13). Il libro è un viaggio intenso e appassionato nella storia dei Tazenda, la band che ha portato la lingua sarda e le sonorità dell’isola nel cuore della musica italiana. Con la penna autorevole del giornalista e musicologo Felice Liperi, e con la collaborazione di Luca Parodi, figlio dell’indimenticabile Andrea Parodi, questo libro racconta la nascita, l’evoluzione e l’eredità di un gruppo che ha saputo fondere tradizione e modernità, poesia e impegno.



Attraverso testimonianze esclusive dei membri del gruppo, materiali d’archivio, aneddoti personali e contributi sentiti di amici e colleghi, tra cui Gianni Morandi, il libro restituisce il ritratto autentico di un’avventura musicale unica. Dai primi passi negli anni Ottanta alla consacrazione nazionale, dal sodalizio artistico con Fabrizio De André alle sfide affrontate dopo la scomparsa di Andrea Parodi, ogni pagina è un omaggio alla forza evocativa della musica e alla resilienza di un’identità culturale forte e viva. Un’opera corale che non è solo una biografia, ma una dichiarazione d’amore per la Sardegna, per le sue voci, le sue radici e il suo futuro.



Felice Liperi, critico musicale, è stato per molti anni conduttore e curatore di programmi per Radio3 (Fahrenheit, Alza il volume, Sei gradi). Docente al DAMS, nelle Università degli Studi di Genova e Udine, dove ha tenuto corsi di Storia della canzone italiana e Popular Music, da molti anni collabora con “la Repubblica”. È autore, tra l’altro, di Le città sonore (Costa & Nolan, 1995), La storia della canzone italiana (Rai Eri, 1999, 2009 e 2016), Stelle del folk italiano, Ribelli & Ostinati. Voci e suoni del ’68 (2014 e 2018), nonché di saggi per “LiMes”, “MicroMega” e “Parolechiave”. Nel 2019 ha vinto la Targa Tenco per i Progetti speciali del Club Tenco in veste di co-curatore del cd/progetto di Adoriza Viaggio in Italia. Llibres Llibres è espressione del festival Dall’altra parte del mare, organizzato dall’Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e patrocinato e sostenuto dal Comune di Alghero, dalla Regione Sardegna e dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il programma Salude & Trigu.