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S.A. 9:37
Regole per il rumore: il decalogo Alghero
Piano di classificazione acustica, vigili nelle ore notturne e rilevamenti fotometrici: tra le richieste al sindaco da parte dello Sportello di Conciliazione del Rumore e il Comitato 45 Decibel
Regole per il rumore: il <i>decalogo</i> Alghero

ALGHERO - Ad Alghero lo Sportello di Conciliazione del Rumore istituito nel 2016 con un protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale, il Comitato 45 decibel, comitati di quartiere e associazioni è una forma di collaborazione fra cittadini e istituzioni con l’obiettivo di dirimere in maniera pacifica le controversie relative al rumore molesto. Nel corso degli anni ha promosso, tra l’altro, il convegno regionale sull’inquinamento acustico con l’Università di Sassari e numerosi enti, la campagna regionale "L’ora del controllo del rumore" coinvolgendo la Polizia locale delle principali città della Sardegna nel controllo delle emissioni acustiche delle marmitte di bus, auto e moto; incontri pubblici e un servizio gratuito per fornire informazioni a cittadini e imprese sulle norme locali, regionali e nazionali sui limiti di emissione rumorose.

Da tempo, lo Sportello e il Comitato 45 decibel rivolgono un pressante appello al sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto per chiedere al Consiglio Comunale un regolamento di settore sui limiti delle emissioni rumorose e più in generale sulla tutela della salute dall’inquinamento acustico al fine di garantire la qualità della vita dei residenti e degli ospiti della città; l’aggiornamento del regolamento degli artisti di strada e della delibera n. 24 del 2021 stabilendo che nel centro storico, vista la fragile conformazione urbanistica, si possa eseguire solo musica strumentale a corda senza amplificazione (come stabilito da un’ordinanza sindacale del 2005) con il rispetto degli orari (divieto nel pomeriggio) e dei tempi (al massimo un’ora per ogni singola esibizione). Infine, chiedono a Porta Terra la redazione del Piano di Classificazione Acustica e la presenza della Polizia Locale nelle ore notturne, garantendo anche il servizio di rilevamento fonometrico.
9/6/2026
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