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S.A. 14:14
Dynamica Alghero trionfa a Bari Sardo
Trionfo in Ogliastra: la Dynamica Sporting Club Karate Alghero domina l’Open di Karate a Bari Sardo. En plein assoluto per la spedizione guidata dai maestri Sanna e Salis: 13 atleti in gara e 13 medaglie portate a casa
Dynamica Alghero trionfa a Bari Sardo

ALGHERO - Una domenica da incorniciare e un bottino di medaglie che conferma la Dynamica Sporting Club come una delle realtà più in forma e competitive del panorama marziale sardo. Domenica 7 giugno, il moderno Palazzetto dello Sport di Bari Sardo ha ospitato l’Ogliastra Open Karate Championship 2026, una manifestazione di altissimo livello regionale organizzata magistralmente dall’Ippon Club Karate dei maestri Stefano e Andrea Montoni. L’evento ha visto sfidarsi sul tatami oltre 300 atleti agguerriti provenienti da ogni angolo della Sardegna. In questo contesto di altissimo livello, a brillare più di tutti sono stati proprio i ragazzi della Dynamica Alghero che hanno regalato una grandissima soddisfazione ai loro maestri Giovanni Sanna e Carlotta Salis, coronando mesi di duri allenamenti e sacrifici.

Un bilancio da record: 13 atleti sul podio. I numeri finali parlano chiaro e rasentano la perfezione statistica. Con 13 partecipanti iscritti nella specialità Kumite (combattimento), la palestra ha fatto il " pieno" riuscendo a portare ogni singolo atleta sul podio. Il bottino complessivo recita ben 7 primi posti, 4 secondi posti e 2 terzi posti.
Il risultato straordinario ha scatenato un entusiasmo contagioso tra lo staff, i sostenitori e genitori accorsi per la trasferta e, soprattutto, tra i giovani esordienti. Questi ultimi hanno rotto il ghiaccio sul tatami con una grinta e una maturità da veterani, a testimonianza dell’eccellente lavoro di crescita psicofisica svolto quotidianamente sul
tatami in palestra sotto l’attenta guida dei tecnici Giovanni e Carlotta.

«La Dynamica Sporting Club torna a casa dalla trasferta dell’Ogliastra Open consapevole della propria forza e pronta a rimettersi subito al lavoro per i prossimi appuntamenti in calendario. Con un gruppo così affiatato e una guida tecnica così detterminata il futuro delle arti marziali locali è in buone mani. I grandi successi di Bari Sardo sono il frutto di passione, disciplina e di un ambiente sano dove crescere insieme, sia come atleti che come persone. Le porte della Dynamica Sporting Club sono sempre aperte: chiunque voglia avvicinarsi all’affascinante mondo del karate e conoscere da vicino il club può venire in palestra e provare gratuitamente» il commento della società.
10/6/2026
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