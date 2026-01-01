Cor 19:31 Sardegna capitale mondiale degli scacchi A Orosei il “Sardinia World Chess Festival”, torneo open più importante della storia italiana. Dal 3 al 10 maggio all’ITI Marina Beach in arrivo oltre 300 giocatori da più di 30 Paesi. Domenica 3 maggio alle 11 la presentazione ufficiale della manifestazione



OROSEI - La Sardegna si prepara a diventare, per una settimana, il cuore pulsante dello scacchismo internazionale. Dal 3 al 10 maggio l’ITI Marina Beach di Orosei ospiterà la terza edizione del Sardinia World Chess Festival, un appuntamento che, anno dopo anno, ha saputo crescere fino a imporsi come uno dei tornei open più rilevanti del panorama europeo. L’edizione 2026 segna un punto di svolta: sarà infatti l’open più importante mai organizzato in Italia, con un livello tecnico senza precedenti e la presenza di alcuni tra i più autorevoli protagonisti del circuito mondiale.



Un evento che non si limita alla dimensione sportiva, ma che si colloca con decisione nel sistema internazionale degli scacchi: il torneo sarà infatti tappa ufficiale di qualificazione alla Coppa del Mondo, confermando il suo ruolo strategico all’interno di un calendario globale sempre più competitivo e selettivo. In questo scenario, la Sardegna si propone non solo come sede ospitante, ma come piattaforma credibile per grandi eventi capaci di attrarre attenzione, investimenti e pubblico da tutto il mondo.



Saranno oltre 300 i giocatori attesi, provenienti da più di 30 Paesi, in un mosaico di lingue, culture e scuole scacchistiche che troveranno nella scacchiera un terreno comune di confronto e dialogo. Tra i nomi di maggiore richiamo spicca quello di Ian Nepomniachtchi, vice campione del mondo e attuale numero uno russo, figura di riferimento assoluta nel panorama internazionale. Accanto a lui il giovanissimo Faustino Oro, talento precocissimo che, a soli 13 anni, è a un passo dalla storia, alla ricerca della sua ultima norma per diventare Grande Maestro.



Completa il quadro dei protagonisti internazionali Parham Maghsoodloo, numero uno iraniano e presenza stabile tra i top 20 del ranking mondiale. Da segnalare anche la presenza del GM Lorenzo Lodici, già campione italiano nel 2018 e attualmente primo per ranking con ben 2601 punti Elo. Anche per questa terza edizione, il Festival si avvale del supporto di ChessBase India, leader mondiale nel settore dell'informazione scacchistica. Questa collaborazione garantirà una copertura tecnica d’avanguardia e una risonanza globale senza precedenti, con tutte le partite principali trasmesse in diretta streaming per raggiungere decine di migliaia di appassionati in tutto il mondo.