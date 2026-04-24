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Cor 12:13
Òmnium: presentazione del libro l’Alguer
La presentazione del libro, che rientra nel programma Sant Jordia a l’Alguer, ha la collaborazione del Municipio di Alghero, della Fondazione Alghero, de la Generalitat de Catalunya e della Libreria Il Labirinto
Òmnium: presentazione del libro l’Alguer

ALGHERO - Giovedì 30 di aprile alle ore 18.30 nella sede dell’ Òmnium Cultural de l’Alguer, Via La Marmora 64, sarà presentata la riedizione del libro L’Alguer. Un Poble Català d’Itàlia, Veles i vents Edicions, dell’autore Eduard Toda, un’opera di fine “800, fondamentale per conoscere l’identità storica della nostra Città. La presentazione del libro, che rientra nel programma Sant Jordia a l’Alguer, ha la collaborazione del Municipio di Alghero, della Fondazione Alghero, de la Generalitat de Catalunya e della Libreria Il Labirinto. All’atto sarà presenta Marcello Farinelli, autore della prefazione, e prevede il saluto del presidente Aldo Dore e gli interventi di Stefano Campus , Gustau Navarro e Vittorio Nonis. Marcello Farinelli è un giovane algherese con la passione della storia, laureato con una tesi sulla normalizzazione linguistica dei Governi guidati da Jordi Pujol, è autore di diverse pubblicazioni. La presentazione è aperta al pubblico.
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