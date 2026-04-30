Cor 13:31 Una notte a Broadway, il musical al Teatro Verdi Serata speciale per “I grandi interpreti della musica” con la Chamber Orchestra: Giovedì 7 maggio alle 20.30 il Teatro Verdi ospita una serata dedicata interamente al fascino del musical, genere nato dall’incontro tra tradizione operistica, operetta, teatro, canto e grande spettacolo popolare



SASSARI - Una notte a Broadway, il titolo del concerto inserito nella rassegna “I grandi interpreti della musica” curata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica, trasporterà il pubblico nelle atmosfere dei capolavori del genere. Protagonista della serata sarà la Teatro Verdi Chamber Orchestra, diretta dal Konzertmeister Guglielmo De Stasio, insieme ai cantanti Samantha Discolpa, Roberta Gaviano, Mark Schwaiger e Matteo Dessì.



Il concerto proporrà un percorso musicale articolato in tre momenti pensato per raccontare la ricchezza e la varietà del musical. La prima parte della serata sarà dedicata alle grandi opere nate o rese celebri dal successo dei lungometraggi d’animazione Disney, poi trasformati in film e produzioni teatrali. In programma brani tratti da Mary Poppins, Beauty and the Beast, The Lion King, La Sirenetta e Aladdin, con pagine amatissime come A Circle of Life, Under the Sea, Arabian Nights, Prince Ali e A Whole New World. Il secondo momento sarà invece riservato a Jesus Christ Superstar, celebre opera rock costruita sui brani immortali di Andrew Lloyd Webber. Come accadeva nei grandi libretti mitologici che ispirarono compositori come Wagner, anche in questo caso una storia già radicata nell’immaginario collettivo diventa materia viva per una nuova creazione musicale. Dalla scaletta emergono brani iconici come l’Ouverture, Heaven on Their Minds, I Don’t Know How to Love Him e Gethsemane.



La terza parte condurrà il pubblico nel mondo di The Blues Brothers, capolavoro di John Landis, costruito attorno alla valorizzazione di grandi brani blues, soul e swing, legati a figure leggendarie come Aretha Franklin, Ray Charles e Cab Calloway. Tra i brani in programma figurano She caught the Katy, Think, Minnie the Moocher, Shake a Tail Feather e l’arcinota Everybody Needs Somebody.

“Una Notte a Broadway”, viaggio attraverso epoche, stili e immaginari differenti, è pensato per coinvolgere pubblici diversi, dagli appassionati di teatro musicale agli amanti del cinema, fino a chi desidera riscoprire alcune delle melodie più celebri mai scritte. Il concerto sarà replicato la mattina di venerdì 8 maggio in un appuntamento riservato alle scuole. La rassegna “I grandi interpreti della musica” è organizzata con il contributo di Regione Sardegna, Ministero della Cultura e Fondazione di Sardegna.