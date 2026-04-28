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Alguer.itnotiziesassariSpettacoloTeatro › L´inchiesta di Pablo Trincia al Comunale di Sassari
S.A. 18:27
L´inchiesta di Pablo Trincia al Comunale di Sassari
L´autore televisivo e giornalista sarà a Sassari il 6 maggio al Teatro Comunale con il suo nuovo potente spettacolo “L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo”: una complessa inchiesta giornalistica trasformata in un’esperienza teatrale immersiva e coinvolgente
L´inchiesta di Pablo Trincia al Comunale di Sassari

SASSARI - Dalla cronaca al palcoscenico. Grande attesa in Sardegna per “L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo”, il nuovo e potente spettacolo di Pablo Trincia, autore televisivo e giornalista, uno dei più talentuosi narratori del nostro tempo. Due gli appuntamenti già annunciati nell’isola, il 4 e 5 maggio al Teatro Massimo di Cagliari, entrambe le date già sold out, il 6 maggio a Sassari dove sono ancora disponibili gli ultimi posti al Teatro Comunale. Lo spettacolo, scritto da Debora Campanella e lo stesso Pablo Trincia, con il contributo di Martina Cataldo trasforma una complessa inchiesta giornalistica in un’esperienza teatrale immersiva e coinvolgente. Un racconto sconvolgente che porta il pubblico dentro un caso emblematico di malagiustizia italiana, capace di distruggere vite e sollevare interrogativi profondi. Al centro della narrazione, la vicenda di Ezzeddine Sebai, serial killer tunisino che nel 2006 confessa dal carcere quattordici omicidi di donne anziane avvenuti nel sud Italia a metà degli anni ’90. Una rivelazione che mette in discussione numerosi processi già conclusi e sentenze definitive: per alcuni di quei delitti, infatti, sono state condannate persone innocenti, ancora oggi impegnate a dimostrare la propria estraneità ai fatti.

«Porto a teatro un terribile caso di cronaca giudiziaria – spiega Trincia – una vicenda piena di errori investigativi che hanno avuto conseguenze pesantissime su intere famiglie già indebolite dalla povertà e dall'indigenza. L’idea è quella di trascinare il pubblico dentro alla storia, di fargli vivere un viaggio attraverso le ombre della malagiustizia italiana, per uscire dal teatro con la testa piena di domande e il cuore colmo di indignazione». Attraverso video, testimonianze originali, documenti processuali e immagini d’archivio, “L’Uomo Sbagliato” diventa un’inchiesta dal vivo che scuote le coscienze e riporta sotto i riflettori una verità scomoda. Un progetto innovativo e coraggioso, che segna un nuovo modo di raccontare l’attualità: diretto, umano e profondamente necessario. «Era da tempo che sognavo di raccontare una storia nei teatri del nostro Paese – conclude Trincia – ora finalmente ho l’opportunità di farlo. Adoro il palco, l’attesa, l’energia, l’idea di stare in mezzo alle persone, sentirle respirare mentre ascoltano una storia che brucia. Il teatro segna per me l’inizio di un nuovo percorso professionale e di una nuova fase della mia vita».

Nella foto: Pablo Trincia
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