S.A. 17:56 Il comico Antonio Ornano in scena al Verdi Il comico ligure riflette con ironia sulla "gratitudine obbligatoria" imposta dalla società moderna, rivendicando il diritto alla "sana ingratitudine" e accettando le imperfezioni umane. Appuntamento ad ottobre a Sassari



SASSARI - Antonio Ornano sarà al Teatro Verdi di Sassari lunedì 26 ottobre col suo spettacolo "(IN)GRATO". In un’epoca di “ricette per la felicità” in cui tutti pare facciano a gara nel mostrare quanto siano grati alla vita per i doni ricevuti, in cui bisogna essere fautori della propria esistenza, in cui tutto dipende semplicemente da noi e dalla nostra predisposizione a connetterci con l’energia vibrazionale dell’universo, c’è chi magari resta un po’ perplesso. La sensazione è che siamo talmente impegnati a cercare di diventare quello che il mondo vorrebbe che fossimo che abbiamo dimenticato quello che siamo. E allora c’è chi, in mezzo a tutta questa patinata gratitudine, resta in bilico e magari decide di praticare una genuina ingratitudine, giusto per fare un bagno nella realtà, per guardare con ironia, leggerezza e misericordia la splendida fallibilità di tutti gli esseri umani, perché sbagliano anche i migliori, e quando capita ne siamo felici.



Lo spettacolo sarà al Teatro Verdi di Sassari il 26 ottobre, i cui autori sono lo stesso Antonio Ornano con Matteo Monforte, Simone Repetto e Carlo Turati per la regia di Alessandro Nidi, una produzione Epoché ArtEventi. L'evento fa parte della rassegna Frequenze, ed è organizzato da ARC Suoni Diversi in collaborazione con Shining Production, Roble Factory e Audere. Il progetto Frequenze si presenta come un festival ibrido che coniuga psicologia, divulgazione scientifica, prosa, comicità e musica, con l’obiettivo di promuovere un innovativo polo culturale in Sardegna. L’iniziativa prende avvio a Sassari e si sviluppa progressivamente su scala territoriale, coinvolgendo Alghero, Cagliari e, in prospettiva, l’intera isola.



Il progetto si fonda su una visione inclusiva e dinamica, volta a connettere realtà urbane e culturali differenti in un’unica rete di produzione e fruizione culturale. Attraverso il dialogo tra tradizione e contemporaneità, Frequenze mira a valorizzare le specificità locali, favorendo la costruzione di un sistema culturale condiviso. In questo contesto, il progetto ambisce a diventare una piattaforma diffusa capace di rappresentare l’intero territorio regionale, promuovendo l’incontro tra comunità, linguaggi e identità diverse e contribuendo a rafforzare una visione unitaria e in evoluzione della Sardegna.