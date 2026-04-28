Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSpettacoloTeatro › Il comico Antonio Ornano in scena al Verdi
S.A. 17:56
Il comico Antonio Ornano in scena al Verdi
Il comico ligure riflette con ironia sulla "gratitudine obbligatoria" imposta dalla società moderna, rivendicando il diritto alla "sana ingratitudine" e accettando le imperfezioni umane. Appuntamento ad ottobre a Sassari
Il comico Antonio Ornano in scena al Verdi

SASSARI - Antonio Ornano sarà al Teatro Verdi di Sassari lunedì 26 ottobre col suo spettacolo "(IN)GRATO". In un’epoca di “ricette per la felicità” in cui tutti pare facciano a gara nel mostrare quanto siano grati alla vita per i doni ricevuti, in cui bisogna essere fautori della propria esistenza, in cui tutto dipende semplicemente da noi e dalla nostra predisposizione a connetterci con l’energia vibrazionale dell’universo, c’è chi magari resta un po’ perplesso. La sensazione è che siamo talmente impegnati a cercare di diventare quello che il mondo vorrebbe che fossimo che abbiamo dimenticato quello che siamo. E allora c’è chi, in mezzo a tutta questa patinata gratitudine, resta in bilico e magari decide di praticare una genuina ingratitudine, giusto per fare un bagno nella realtà, per guardare con ironia, leggerezza e misericordia la splendida fallibilità di tutti gli esseri umani, perché sbagliano anche i migliori, e quando capita ne siamo felici.

Lo spettacolo sarà al Teatro Verdi di Sassari il 26 ottobre, i cui autori sono lo stesso Antonio Ornano con Matteo Monforte, Simone Repetto e Carlo Turati per la regia di Alessandro Nidi, una produzione Epoché ArtEventi. L'evento fa parte della rassegna Frequenze, ed è organizzato da ARC Suoni Diversi in collaborazione con Shining Production, Roble Factory e Audere. Il progetto Frequenze si presenta come un festival ibrido che coniuga psicologia, divulgazione scientifica, prosa, comicità e musica, con l’obiettivo di promuovere un innovativo polo culturale in Sardegna. L’iniziativa prende avvio a Sassari e si sviluppa progressivamente su scala territoriale, coinvolgendo Alghero, Cagliari e, in prospettiva, l’intera isola.

Il progetto si fonda su una visione inclusiva e dinamica, volta a connettere realtà urbane e culturali differenti in un’unica rete di produzione e fruizione culturale. Attraverso il dialogo tra tradizione e contemporaneità, Frequenze mira a valorizzare le specificità locali, favorendo la costruzione di un sistema culturale condiviso. In questo contesto, il progetto ambisce a diventare una piattaforma diffusa capace di rappresentare l’intero territorio regionale, promuovendo l’incontro tra comunità, linguaggi e identità diverse e contribuendo a rafforzare una visione unitaria e in evoluzione della Sardegna.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
8:03
Torna Mur-Mur Teatro dedicata alle donne
La rassegna transfemminista dedicata alle donne, al lavoro delle professioniste del teatro e della performing art, in questo 2026 raggiunge la sua terza edizione
28/4/2026
Il mito di Lindsay Kemp rivive al Civico di Sassari
Il 4 maggio gran finale di “Primavera a Teatro” con l’inedito “Romeo & Juliet Project”, un ponte tra l’eredità del maestro e il talento dei giovani danzatori campani
26/4Successo per Ignazio Chessa e Fabio Loi a New York
21/4Ignazio Chessa a New York racconta la mafia
17/4La locandiera di Goldoni parla in algherese
13/4GenerAzioni con Giovanni Onorati
8/4All´Astra Famiglie a teatro nel fine settimana
26/3San Francesco di Assisi in scena ad Alghero
24/3“Perseo e Medusa” danzano a Sassari
25/3Teatri di Prima Necessità: spettacolo ad Alghero
11/3Ritorna la rassegna Astrale a Sassari
7/3Al Civico Teatro di Alghero Roberto Abbiati
« indietro archivio teatro »
29 aprile
Cambia la Macrostruttura ad Alghero: tutte le novità
29 aprile
Contributi a fondo perduto nei piccoli paesi
29 aprile
Verso fusione scali sardi: sottoscritto il Term Sheet



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)