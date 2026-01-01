Cor 8:03 Torna Mur-Mur Teatro dedicata alle donne La rassegna transfemminista dedicata alle donne, al lavoro delle professioniste del teatro e della performing art, in questo 2026 raggiunge la sua terza edizione



ALGHERO - Torna Mur-Mur Teatro. La rassegna transfemminista dedicata alle donne, al lavoro delle professioniste del teatro e della performing art, in questo 2026 raggiunge la sua terza edizione. Come sempre l’organizzazione è a cura dello Spazio T-Alghero in collaborazione con il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero. Tra le realtà più attive della Sardegna, lo Spazio-T è impresa culturale, scuola di teatro e primo centro di aggregazione e produzione teatrale nato ad Alghero nel 2010. Il “murmur” in algherese è il chiacchiericcio, una voce segreta di solito attribuita per pregiudizio e diffidenza alla “batulella” e quindi a donne.



Voci che si rincorrono, si confermano e si smentiscono, cambiano, ma comunque corrono e scorrono “dietro le quinte” del palcoscenico della vita. MURMUR porta sul palco, legittimandole, storie di donne, segreti s-confessati da tramandare, frammenti poetici. Un “murmur” da ascoltare e alimentare perchè i “mormorii” si facciano forti e crescano fino a diventare urla, risate, collettive, condivise. Storie a volte fastidiose come il “ronzio” di un insetto. Voci di donne che raccontano donne, con ironia e rigore, con semplicità e passione.



Una rassegna non programmata nel mese di marzo in occasione delle celebrazioni dedicate alle donne con il desiderio di andare oltre una “ricorrenza” e porre l’attenzione sulle questioni di genere oltre la “festa della donna”. Diversamente da quanto accaduto per la scorsa edizione, con gli appuntamenti ospitati negli spazi del T in Via Kennedy, quest’anno i sei spettacoli previsti nel cartellone vedranno le locations del Teatro Civico “G. Ballero” con ingresso gratuito e de “Lo Teatrì” di via Manzoni 85 ma anche del Parco Tarragona.