Cor 12:35

La Regione rende omaggio alla Sap Alghero

Un riconoscimento per 40 anni di sport, inclusione e successi al servizio della comunità: L’incontro, alla presenza del consigliere regionale Valdo Di Nolfo, ha rappresentato un importante momento di confronto e di riconoscimento istituzionale

ALGHERO - La SAP Alghero è stata ricevuta negli uffici della Regione Sardegna dall’Assessora allo Sport, Ilaria Portas in occasione di un incontro dedicato ai quarant’anni di attività della società e ai prestigiosi risultati sportivi e sociali raggiunti nel corso della sua storia. L’incontro, alla presenza del consigliere regionale Valdo Di Nolfo, ha rappresentato un importante momento di confronto e di riconoscimento istituzionale per il percorso della società algherese, da sempre impegnata nella promozione dello sport come strumento di crescita, educazione e inclusione.

L’occasione è stata anche l’opportunità per ripercorrere una stagione sportiva straordinaria, che ha confermato la SAP Alghero tra le realtà di riferimento del basket giovanile regionale e nazionale. Il club ha conquistato tre titoli regionali con le formazioni Under 17, Under 15 e Under 13 femminili, raggiungendo le Finali Nazionali Under 14, entrando tra le migliori sedici squadre d’Italia con l’Under 17 femminile e ottenendo l’ottavo posto nazionale con l’Under 13. Importanti risultati sono arrivati anche dal settore maschile, con il terzo titolo regionale consecutivo dell’Under 17 Eccellenza, il titolo di vicecampione regionale dell’Under 15, la qualificazione ai playoff della Serie D e gli ottimi percorsi delle formazioni Under 17 Gold, Under 19 e Under 13. Traguardi che testimoniano la solidità di un progetto tecnico ed educativo costruito negli anni e fondato sulla crescita degli atleti e sui valori dello sport.

A rappresentare la società erano presenti Antonello Muroni, che da oltre cinquant’anni guida il movimento SAP con passione e competenza, insieme a tre atleti scelti come simbolo delle diverse anime del progetto sportivo. Giorgia Chelo in rappresentanza movimento femminile, Oumar Coulibaly per il settore maschile della società, testimoniando il percorso di crescita che porta gli atleti a confrontarsi ai massimi livelli. Nella stagione appena conclusa si è infatti laureato Campione d’Italia Under 19 con il Derthona Basket, portando con orgoglio il nome di Alghero nel panorama cestistico nazionale. A completare la delegazione, Fatim Fofana, giovane atleta entrata recentemente nella famiglia SAP, scelta come volto del progetto Diritto a Canestro 4.0, iniziativa che promuove l’inclusione sociale attraverso lo sport e che, da anni, offre a ragazzi e ragazze provenienti da contesti culturali e sociali differenti un’opportunità concreta di crescita personale e sportiva. Proprio nei giorni scorsi il progetto ha accolto tre nuovi giovani provenienti dal Mali, confermando la volontà della società di investire nello sport come strumento di integrazione, accoglienza e costruzione di nuove opportunità.

Nel corso della cerimonia è stata consegnata alla società una targa celebrativa che rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto in quarant’anni di attività. «Questo importante riconoscimento istituzionale non appartiene soltanto alla nostra società. È il simbolo dell’impegno quotidiano di atleti, famiglie, allenatori, dirigenti e di tutte le persone che hanno contribuito a costruire la storia della SAP Alghero – dichiara Antonello Muroni - Un premio che ci incoraggia a continuare a investire nello sport come strumento di crescita, formazione e inclusione». Un riconoscimento che va oltre i risultati ottenuti sul campo, valorizzando un progetto che da quarant’anni coniuga eccellenza sportiva, formazione dei giovani e inclusione sociale.