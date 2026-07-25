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A Cagliari Tossicologia ambientale e forense

L’Università di Cagliari lancia un’offerta formativa con forti sbocchi occupazionali: laboratori, agenzie governative, reparti speciali forze dell’ordine, Dogane, Monopoli, enti impegnati nella lotta al traffico illecito di rifiuti, operazioni di recupero e contrasto di reati contro patrimonio naturalistico e aree archeologiche, abusivismo edilizio





Tra queste, biologia, farmaceutica, tecnici di laboratorio, botanica, geologia, genetica, chimica, ecologia, giurisprudenza, medicina del lavoro, risorse minerarie, antropologia. L’incontro è aperto alle testate giornalistiche. Una Magistrale ad hoc per i giovani di un’isola speciale. Il Taf - che verrà inaugurato il 1° ottobre prossimo, anno accademico 2026/27 - nasce per colmare una lacuna sul territorio nella formazione di specialisti esperti dell’ambito tossicologico, forense e ambientale. «La Sardegna vive situazioni complesse dopo la dismissione di siti minerari, industriali e militari. Il corso fornisce conoscenze e capacità analitiche e interpretative sui processi implicati nelle cause o negli effetti di reati, crimini e disastri ambientali. Con un focus su aspetti forensi e penali legati alla valutazione del rischio per la salute umana - spiega Patrizia Zavattari. La nuova Magistrale dell’ateneo di Cagliari - affronta lo studio in una terra dalle peculiarità genetiche, ecologiche e ambientali uniche. Una scuola e un trampolino per sbocchi professionali da svolgere ovunque nel mondo» .



Pool iper qualificato. Il Comitato promotore nella creazione della laurea magistrale ha tenuto conto anche delle esigenze del territorio. "L’offerta didattica forma figure professionali innovative e adeguate a sfide ed esigenze tossicologiche, ambientali e forensi" dice la professoressa Zavattari, presidente del Comitato. Tra i partner, presenti all’incontro di lunedì, i laboratori dell’Aou e del Brotzu, le agenzie Dogane e Monopoli, i reparti speciali Noe e Ris dei Carabinieri, che partecipano per un accordo quadro con l’Università di Cagliari che comprende didattica e ricerca.

CAGLIARI - Lunedì 27 luglio, alle 15, l’aula Alfa - 3° piano, Blocco H1, accanto alla bidelleria centrale, Cittadella universitaria, Monserrato - ospita il primo incontro tra Patrizia Zavattari (coordinatrice, ordinario dipartimento Scienze biomediche), docenti, vertici forze dell’ordine ed enti coinvolti nel corso di laurea magistrale Taf, Tossicologia ambientale e forense. Il corso - unico nel panorama accademico nazionale per offerta formativa, struttura didattica e partner - offre una formazione multidisciplinare a 360 gradi in ambito tossicologico, della salute, ambientale e forense. L’accesso è libero sia per i laureati provenienti dalla triennale in Scienze tossicologiche e controllo di qualità, sia da altre aree disciplinari.