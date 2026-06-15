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Bosa accelera sulla sicurezza idraulica

Un passo avanti concreto per la messa in sicurezza idraulica della città. La Giunta comunale di Bosa ha approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (Docfap) per gli interventi di mitigazione del rischio idraulico, con al centro la realizzazione del canale di guardia in località Segapane, sulla sinistra del fiume Temo, a protezione del centro abitato

BOSA - La decisione consente all’Amministrazione di avviare la fase operativa di un intervento considerato strategico per proteggere l’abitato e l’area produttiva dai deflussi meteorici provenienti dai versanti collinari del Monte Furru e delle aree limitrofe, sbloccando una situazione in stallo da più di dieci anni.

L’opera potrà contare su un finanziamento pubblico complessivo di 1.085.000 euro, derivante da risorse regionali già assegnate per la maggior parte nel 2012, e finora rimaste inutilizzate.

In particolare: 1 milione di euro di cui alla delibera della Giunta regionale 45/36 del 12 novembre 2012, con cui è stata approvata la programmazione degli interventi di mitigazione di rischio idrogeologico molto elevato ed elevato nei territori comunali perimetrati dal Pai; 85 mila euro di cui alla delibera della Giunta regionale 26/11 del 25 luglio 2023 – Piano regionale delle infrastrutture. L’approvazione del Docfap serve anche a salvaguardare tali fondi e a evitare ritardi nella programmazione delle attività progettuali e dei lavori.





Il piano distingue due grandi macro-aree di intervento, denominate "Intervento Est" (a monte del Ponte Vecchio) e "Intervento Ovest" (a valle del Ponte Vecchio), che saranno suddivisi in tre lotti. La priorità sarà data al Lotto I, che riguarda il tratto di monte dell’Intervento Ovest: la parte ritenuta immediatamente finanziata, cantierabile e decisiva per intercettare le acque di versante prima che raggiungano il centro abitato e la zona artigianale. Il primo lotto comprende indagini preliminari, progettazione dei successivi livelli ed esecuzione dei lavori sul tratto di monte, per un quadro economico pari all’intero finanziamento disponibile. Gli altri due lotti — il tratto di valle dell’Intervento Ovest e l’Intervento Est — saranno sviluppati in fasi successive e potranno essere oggetto di nuove richieste di finanziamento alla Regione Sardegna.



