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Vasto incendio tra Florinas e Ploaghe
Intervento in località San Martino, tra i comuni di Florinas e Ploaghe, per un incendio di vegetazione
Vasto incendio tra Florinas e Ploaghe

FLORINAS - Intorno alle 14.30 di oggi, le squadre dei Vigili del fuoco della sede centrale di Sassari sono intervenute in località San Martino, tra i comuni di Florinas e Ploaghe, per un incendio di vegetazione. Sul posto operai della Forestale, Protezione Civile e Forestas, nonché due elicotteri della flotta antincendio regionale. L’intervento è in bonifica, si segnalano danni ingenti al patrimonio arboreo naturale.
26/5/2026
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