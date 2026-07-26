Cor 15:56 Vasto incendio tra Florinas e Ploaghe Intervento in località San Martino, tra i comuni di Florinas e Ploaghe, per un incendio di vegetazione



FLORINAS - Intorno alle 14.30 di oggi, le squadre dei Vigili del fuoco della sede centrale di Sassari sono intervenute in località San Martino, tra i comuni di Florinas e Ploaghe, per un incendio di vegetazione. Sul posto operai della Forestale, Protezione Civile e Forestas, nonché due elicotteri della flotta antincendio regionale. L’intervento è in bonifica, si segnalano danni ingenti al patrimonio arboreo naturale.