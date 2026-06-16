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Cor 13:10
Equità nella Salute, Asl di Sassari in piazza
Abbattere le barriere che impediscono alla popolazione in condizioni di povertà di accedere ai servizi sanitari e fornire un primo aiuto con l’erogazione di visite mediche gratuite, ma non solo
Equità nella Salute, <i>Asl</i> di Sassari in piazza

SASSARI – Abbattere le barriere che impediscono alla popolazione in condizioni di povertà di accedere ai servizi sanitari e fornire un primo aiuto con l’erogazione di visite mediche gratuite, ma non solo. Il Programma Nazionale "Equità nella Salute", è il progetto, finanziato dai fondi europei Fse+ (Fondo sociale europeo plus) e Fesr (Fondo europeo di svuluppo regionale), vede la Asl di Sassari in prima linea nel programma promosso dal piano Coesione Italia, dal ministero della Salute, dall’Unione Europea, con l’ Imnp (Istituto nazionale salute, migrazioni e povertà), organismo intermedio per la realizzazione e l’attuazione del progetto. 

Ai 18 mesi dall’avvio dell’attività la Asl di Sassari scende in piazza per informare la cittadinanza e le istituzioni sui risultati raggiunti e su quelle che sono le possibilità offerte dal Pnes. L’appuntamento e’ fissato per domani alle ore 10.00 in Piazza Fiume a Sassari. Nel Nord ovest Sardegna la progettazione dell’intervento è stata effettuata dalla Direzione Aziendale della Asl di Sassari, con il coordinamento della Direzione dei servizi sociosanitario della Asl Sassari, e la preziosa collaborazione dei Servizi sociali dei comuni e una fitta rette di collaborazioni che ha visto l’importante contributo di tutti gli operatori della Asl n. 1, delle associazioni di volontariato e degli Enti del terzo settore.

«Questo progetto si propone di creare un canale privilegiato per le persone in stato di vulnerabilità socioeconomica – sottolinea Annarosa Negri direttrice del servizio socio-sanitario della Asl di Sassari – che permette di offrire una risposta sanitaria appropriata e tempestiva, una concreta attuazione della medicina di prossimità, in un percorso articolato che prevede oltre alla cura, anche l’avvio di percorsi di educazione sanitaria e di prevenzione»".

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