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S.A. 9:05
Centro Diurno: schermaglie tra Caria e Piras
E’ Giovanna Caria, ex assessora al Demanio e oggi consigliera comunale dei Riformatori ad intervenire sul progetto del Centro Diurno e a rincarare le critiche verso l’assessora Maria Grazia Salaris, difesa dagli alleati di Noi Riformiamo Alghero
Centro Diurno: <i>schermaglie</i> tra Caria e Piras

ALGHERO - «Finalmente si muove qualcosa sul Centro diurno per le persone con disabilità. Oggi accolgo con favore il fatto che sia stato finalmente individuato uno stabile e che si inizi a parlare concretamente del progetto. È un primo passo nella direzione che auspico da tempo. Resta però evidente che tutto questo arriva soltanto dopo mesi di pressioni, richieste formali e continue sollecitazioni. Quello che invece non condivido è il metodo scelto dall’assessora Salaris, che ha organizzato un incontro con il Comitato "Durante Noi" proprio alla vigilia della Commissione già convocata sullo stesso argomento. Una scelta che ha tutto il sapore dell’ennesima operazione di immagine e di campagna elettorale permanente che da sempre caratterizza la sua azione politica». E’ Giovanna Caria, ex assessora al Demanio e oggi consigliera comunale dei Riformatori ad intervenire sul progetto del Centro Diurno e a rincarare le critiche verso l’assessora Maria Grazia Salaris, dopo gli attacchi già ricevuti dal presidnete della Commissione competente Christian Mulas.

Non si è fatta attendere la replica da parte degli alleati politici dell’assessora della Giunta Cacciotto, Emiliano Piras e Alessandro Loi del gruppo Noi Riformiamo Alghero: «L’iter della progettualità vede coinvolta la Asl e il Comune di Alghero, ed ha avuto il suo avvio già durante la scorsa consiliatura; qualcuna (Caria ndr) forse dimentica intenzionalmente che durante il suo precedente mandato, in qualità di assessora al demanio, avrebbe già potuto individuare il sito per la realizzazione del centro diurno.Questo non è avvenuto e l’amministrazione Cacciotto ha comunque diligentemente portato avanti l’impegno assunto per poter dare risposte ad una esigenza rappresentata da un gruppo di cittadini costituitosi nel comitato "Durante Noi" individuando l’area.È triste e sconsolante notare come per avere un minimo di visibilità si cerchi di attaccare l’Assessora Salaris, rea di aver incontrato insieme al Sindaco e all’onorevole Valdo Di Nolfo i rappresentanti del comitato dietro loro legittima richiesta.Forse a causa dell’inesperienza, quella sì di chi non ha mai ricoperto un ruolo assessoriale, si cerca di buttare in "caciara" un tema così rilevante, che vede a lavoro da anni due amministrazioni comunali e i vertici della Asl, costantemente sollecitati dai familiari dei futuri destinari del servizio del centro diurno».
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