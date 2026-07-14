Cor 15:03

«Centro diurno, risposte concrete e risorse certe»

Così la Consigliera comunale dei Riformatori Sardi Alghero Giovanna Caria: plauso a Christian Mulas, il solo che ha avuto il merito di promuovere e convocare questa Commissione, creando finalmente un momento di confronto atteso da tempo



«Nel corso della commissione sono stati illustrati gli sviluppi del progetto per la realizzazione del Centro diurno, un percorso che ho seguito direttamente nella fase iniziale risalente al 2023 e che considero un obiettivo prioritario per il territorio. Alcuni chiarimenti sono stati forniti, ma restano ancora diversi interrogativi ai quali sarà necessario dare risposte puntuali. È fondamentale che questo percorso prosegua mantenendo un confronto costante con tutte le istituzioni e con le realtà associative. Si tratta di un progetto che non appartiene a una parte politica, ma all’intera comunità, e proprio per questo deve essere affrontato con spirito di collaborazione e responsabilità. Da parte mia continuerò a vigilare affinché si arrivi rapidamente a una soluzione concreta».





«Allo stesso tempo - prosegue la Caria - ritengo necessario valutare anche soluzioni alternative o complementari qualora gli immobili individuati in via Tarragona non fossero sufficienti a soddisfare i bisogni del territorio. In questa direzione ho proposto di riprendere in considerazione l’immobile dell’ex Villa San Michele, di proprietà comunale, già oggetto in passato di valutazioni oltre alla già proposta Villa Maria Pia. Altra riflessione merita, inoltre, la possibilità di destinare l’ex Centro residenziale anziani alla realizzazione di una struttura capace di dare una risposta anche alle esigenze del "Dopo di Noi", tema particolarmente sentito dalle famiglie delle persone con disabilità grave. Il mio contributo continuerà a essere improntato alla massima collaborazione e alla ricerca di soluzioni concrete. Sono cosciente del fatto che realizzare un’opera di questa portata non sia semplice, ma sono altrettanto consapevole che il territorio non possa più attendere».



«Un doveroso riconoscimento va fatto al lavoro del consigliere Christian Mulas, il solo che ha avuto il merito di promuovere e convocare questa Commissione, creando finalmente un momento di confronto atteso da tempo. Ora però è indispensabile che anche la Regione Sardegna faccia la propria parte. Senza un adeguato sostegno finanziario il progetto rischia di rimanere soltanto un’intenzione. Per questo chiedo con forza, e invito tutti a farlo, che vengano stanziate le risorse necessarie affinché il Centro diurno possa diventare finalmente una realtà e offrire alle persone con disabilità e alle loro famiglie le risposte che attendono da troppo tempo» chiude la Consigliera Giovanna Caria.

ALGHERO - «La Commissione consiliare dedicata al progetto del Centro diurno per le persone con disabilità, tenutasi ieri, ha rappresentato un passaggio importante e atteso. Un confronto sollecitato da oltre un anno e mezzo e che finalmente ha consentito di mettere attorno allo stesso tavolo i vertici della ASL, il Comitato "Durante Noi" e le associazioni che quotidianamente operano a fianco delle persone con disabilità grave e delle loro famiglie». Lo sottolinea la Consigliera dei Riformatori Sardi Alghero, Giovanna Caria.