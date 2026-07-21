Cor 18:16 Presidio medito turistico all’Asinara Pienamente operativo il presidio medico stagionale sull’Isola dell’Asinara reso possibile grazie alla collaborazione tra la Asl di Sassari, il comune di Porto Torres, la Capitaneria di Porto, l’Agenzia Conservatoria delle Coste, l’Ente Parco dell’Asinara e il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom)







Questi i due ambulatori e i contatti telefonici: Presidio Medico Cala D’Oliva: tel. 3356822199; Presidio Medico Cala Reale: tel. 3356850707 - 079409420. Oltre al personale sanitario, sull’Isola dell’Asinara grazie alla convenzione, verranno messi a disposizione un’ambulanza e un fuoristrada, due mezzi di soccorso avanzati medicalizzati con attrezzature sanitarie per emergenze. Oltre a prestare le prime cure, il servizio assicurerà il supporto e raccordo con l’Autorità marittima e la rete di emergenza territoriale e le strutture ospedaliere per l’eventuale trasporto dei pazienti. PORTO TORRES - E’ pienamente operativo il presidio medico stagionale sull’Isola dell’Asinara reso possibile grazie alla collaborazione tra la Asl di Sassari, il comune di Porto Torres, la Capitaneria di Porto, l’Agenzia Conservatoria delle Coste, l’Ente Parco dell’Asinara e il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom).Un servizio di primo soccorso sanitario per la popolazione e i turisti che frequentano l’isola dell’Asinara che, grazie alla convenzione siglata, consente di garantire la presenza di due ambulatori, attivi dalle ore 09.30 alle 17.30 (pausa pranzo dalle 12.30 alle ore 14.30) con una pronta disponibilità nell’ arco della giornata.