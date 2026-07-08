S.A. 14:24 «Su Centro Diurno ognuno rispetti il proprio ruolo» Il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto butta acqua sul fuoco nel tentativo di spegnere i dissapori interni tra il presidente della Commissione Sanità Christian Mulas che aveva attaccato pubblicamente l’assessora Maria Grazia Salaris



ALGHERO - «Il Sindaco e gli Assessori, così come i Presidenti di Commissione e i Consiglieri, ciascuno nell’esercizio delle proprie funzioni, incontrano quotidianamente cittadini, associazioni e comitati, senza che ciò richieda convocazioni formali o annunci preventivi. Così è stato anche in questa circostanza. L’Assessora Salaris sta svolgendo il proprio ruolo con serietà e impegno, lavorando quotidianamente a contatto con le persone, le famiglie e le realtà del territorio e affrontando questioni complesse che richiedono ascolto, dialogo e capacità di costruire relazioni tra i diversi soggetti coinvolti. La partecipazione a un incontro richiesto da un Comitato rientra pienamente in questo percorso. È necessario fare chiarezza su un aspetto fondamentale. La realizzazione del Centro diurno non è un progetto che il Comune di Alghero può portare avanti autonomamente ed è patrimonio comune di tutta la comunità e per centrare l’obiettivo serve unità istituzionale ed intenti».



Così il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto butta acqua sul fuoco nel tentativo di spegnere i dissapori interni tra il presidente della Commissione Sanità Christian Mulas che aveva attaccato pubblicamente l’assessora Maria Grazia Salaris. «L’Amministrazione si è fatta parte attiva rappresentando con forza un’esigenza che le persone con disabilità e le loro famiglie manifestano da tempo e ha individuato a questo scopo uno stabile in via Tarragona. Il percorso richiede però il coinvolgimento della stessa ASL e il contributo indispensabile della Regione Sardegna. La presenza del Consigliere regionale Valdo Di Nolfo all’incontro risponde esattamente alla necessità di favorire il dialogo e la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali coinvolti nella realizzazione del servizio» prosegue il primo cittadino.



E conclude tentando di trovare una convergenza tra le parti: Certamente è prezioso anche il contributo delle commissioni consiliari e della V Commissione, così come è avvenuto anche in passato. La seduta convocata per lunedì dal Presidente Mulas, rappresenterà un’importante occasione di approfondimento sulla situazione complessiva della sanità algherese e consentirà, tra gli altri temi, di confrontarsi direttamente con i vertici della ASL sul percorso per la realizzazione del Centro diurno in maniera concreta ed operativa. Moltiplicare le occasioni di ascolto e di confronto rafforza le istituzioni, significa renderle più vicine ai cittadini e costruire, attraverso la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, risposte concrete a bisogni che il territorio attende da troppo tempo. Ciascuno nel proprio ruolo e concentrato per raggiungere l’obiettivo, deve sentire pienamente la responsabilità di concorrere al bene della comunità.