Cor 19:41 Tappa ad Ozieri per le Pink Flamingos La pedalata delle Pink Flamingos ad Ozieri: “Buona strada a tutti, un augurio per andare oltre la malattia”



SASSARI - Tappa ad Ozieri per le Pink Flamingos, il gruppo di cicliste che hanno fronteggiato il cancro e intendono percorrere la Sardegna in lungo e largo a bordo di una bicicletta per sostenere le donne che hanno vissuto un percorso di malattia e di cura oncologica, stimolandole a raggiungere nuovi traguardi. Le 15 cicliste nel pomeriggio di oggi sono arrivate all’ospedale "Segni" di Ozieri accolte dal personale della Ssd di Oncologia, guidata dalla responsabile Marzia Sotgiu, oltre ad una rappresentanza del personale dell’ospedale "Segni" e dalla direttrice del presidio Silvia Ogana. «Queste donne oggi ci lanciano un importante messaggio, quello di vivere e andare oltre la malattia. Vogliamo trasmettere questo messaggio alle generazioni future, perché la cura non e’ solo movimento, corretti stili di vita, farmaci, ma anche sorrisi, musica e comunità. Buona strada a tutti e grazie di cuore», ha detto Marzia Sotgiu, responsabile della Ssd di Oncologia dell’ospedale di Ozieri.

«Noi siamo un gruppo di donne che ha attraversato la malattia e abbiamo deciso di fare dello sport un loro obiettivo, decidendo, non di sopravvivere, ma di vivere alla malattia. Spesso patologie così importanti si accompagnano a periodi di grande solitudine che vanno a braccetto con la depressione, avere un obiettivo così importante, 700 chilometri con 7000 metri di dislivello, richiede impegno e allenamenti costanti, che vanno avanti tutto l’anno, e fanno di noi il gruppo che siamo. Il nostro intento è quello di essere d’esempio ad altre donne che hanno vissuto la malattia, l’hanno incontrata o la incontreranno; vogliamo testimoniare che nonostante una malattia così importante possiamo comunque riprendere in mano la nostra vita e vivere! Le cure sono primarie, ma non bisogna assolutamente trascurare il benessere psicologi per il quale e’ necessario imporsi piccoli o grandi progetti e impegnarsi a realizzarli», ha detto Cristina Concas, presidente/ciclista della ASD Flamingo’s Roads.

L’accoglienza delle cicliste e’ stata oggi allietata dai ragazzi della quinta A della scuola Primaria del plesso "San Gavino" di Ozieri guidati dalla maestra Rina Fadda. "Perche’ anche questo e’ cura, comunità, sensibilizzazione. Grazie di cuore", ha concluso la dottoressa Sotgiu. La pedalata delle Pink Flamingos prosegue domani a Olbia, per poi toccare Nuoro, Lanusei, e il 20 giugno a Cagliari al Parco di Molentargius.

