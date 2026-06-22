Cor 15:00

Integrazione socio-sanitaria: convegno a Sassari

Convegno sul futuro dell’integrazione socio-sanitaria e della presa in carico delle persone fragili. “Dalle Dimissioni Protette come Progetto alle Dimissioni Protette come Sistema”

SASSARI - Martedì 23 giugno, dalle 15, a Palazzo di Città, si terrà l’incontro pubblico "Dalle Dimissioni Protette come Progetto alle Dimissioni Protette come Sistema". Si tratta di un’occasione di confronto tra tutte le parti interessate, compresi i cittadini, con l’obiettivo di condividere esperienze, risultati e prospettive di sviluppo di un modello organizzativo sempre più orientato all’integrazione dei servizi e alla continuità assistenziale. L’evento è rivolto ad amministratori pubblici, professionisti e operatori dell’area sociale, sanitaria e sociosanitaria, rappresentanti del terzo settore e dell’associazionismo, studenti, cittadini e a tutti coloro che sono interessati ad approfondire i temi. Le dimissioni protette costituiscono oggi uno strumento fondamentale per garantire percorsi di assistenza appropriati alle persone anziane, non autosufficienti, fragili o in condizioni di particolare vulnerabilità. La sfida che le istituzioni sono chiamate ad affrontare è quella di trasformare un intervento progettuale in un sistema stabile e strutturato, capace di accompagnare la persona nel delicato passaggio dall’ospedale al territorio attraverso una presa in carico integrata e multidisciplinare.





L’integrazione socio-sanitaria rappresenta infatti uno dei principali obiettivi delle politiche di welfare contemporanee, poiché consente di superare la frammentazione degli interventi e di costruire percorsi personalizzati che mettano al centro i bisogni della persona e della sua famiglia. In questo contesto, la collaborazione tra servizi sociali, servizi sanitari, enti locali e comunità territoriali assume un ruolo strategico per garantire risposte efficaci, tempestive e sostenibili. Dopo i saluti istituzionali, il programma prevede interventi tecnici e una tavola rotonda dedicata all’analisi delle esperienze maturate nel territorio e alle prospettive di consolidamento del sistema delle dimissioni protette. Parteciperanno in collegamento streaming la direzione generale delle Politiche sociali della Regione Sardegna, rappresentata Marika Batzella, e il direttore del dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità del Comune di Bologna, Chris Tomesani. I loro contributi offriranno l’opportunità di approfondire modelli organizzativi, esperienze e strategie innovative sviluppate a livello regionale e nazionale nell’ambito dell’integrazione socio-sanitaria e del welfare di comunità. Uno spazio significativo sarà inoltre dedicato al ruolo del terzo settore e dell’associazionismo, realtà che rappresentano un presidio fondamentale nella costruzione delle reti di supporto alle persone fragili.



