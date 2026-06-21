Cor 10:16 Le Vele per il Verdi per la Festa della Musica Anche quest’anno l’Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi celebra la Festa della Musica con "Le Vele per il Verdi", il progetto che mette in rete alcune delle più importanti realtà associative della città e dà vita a un evento capace di unire musica, mare e tradizione



ALGHERO - Insieme alla Lega Navale Italiana – Secció de l’Alguer, alla Banda Musicale Antonio Dalerci, alla Pro Loco di Alghero e ai Daisy & The Soul Brothers, la Festa della Musica conferma il suo valore come momento di incontro tra associazioni, musicisti e cittadini, valorizzando il talento degli artisti e la capacità del territorio di costruire insieme eventi che appartengono a tutta la comunità, nel clima dei tradizionali Focs de Sant Joan.



Questa sera, 21 giugno, alle 20.00 otto equipaggi, composti dai musicisti della Banda, solcheranno il mare a bordo di altrettante barche a vela latina, messe a disposizione dai soci della Lega Navale. Sarà il mare il primo palcoscenico della serata: tra i riflessi del tramonto, la musica accompagnerà le imbarcazioni fino al porto di Alghero. I musicisti approderanno quindi allo sbarco tender della banchina Dogana senza interrompere l’esecuzione e, da lì, guideranno il pubblico in un coinvolgente corteo musicale fino al palco allestito dalla Pro Loco di Alghero al Lido San Giovanni.

Qui la Banda Musicale passerà il testimone al Maestro Raimondo Dore, al pianoforte, affiancato dai Daisy & The Soul Brothers: Sergio Intelisano alla batteria, Gianluca Porcu al basso, Antonio Fortunato alla chitarra, Giuseppe Bussu ed Emanuele De Palmas ai sassofoni, Fabrizio Fresu alla tromba e Margherita Ortu alla voce. Sarà il modo più bello per accogliere l’estate: una serata di musica, condivisione e partecipazione, dove il mare, le associazioni e i musicisti di Alghero si incontrano per regalare alla città una festa da vivere insieme.