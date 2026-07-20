Cor 13:02 Musica & Natura: 14 live a Porto Torres Cultura, arte e paesaggio nella XXI edizione della rassegna concertistica “Musica & Natura 2026”, il festival estivo che ritorna anche quest’anno a Porto Torres con un programma ricco di suggestioni



PORTO TORRES - Al via la XXI edizione di Musica & Natura 2026: 14 concerti a Porto Torres. Cultura, arte e paesaggio nella XXI edizione della rassegna concertistica "Musica & Natura 2026", il festival estivo che ritorna anche quest’anno a Porto Torres con un programma ricco di suggestioni, incontri artistici e percorsi sonori capaci di attraversare epoche, linguaggi e sensibilità differenti. Un progetto organizzato dall’Associazione Musicando Insieme, a cura del direttore artistico Donatella Parodi, e sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Beni Culturali, dal Comune di Porto Torres, dalla Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del programma Salude e Trigu e dalla Fondazione di Sardegna, con l’obiettivo di valorizzare la musica come strumento di promozione culturale, partecipazione e conoscenza del territorio. Dal 20 luglio al 15 agosto Musica & Natura presenta un ricco di cartellone che spazia dalla musica classica al jazz, dalla musica da camera alle colonne sonore cinematografiche, dal tango alla canzone d’autore, fino alle contaminazioni contemporanee e alle sonorità mediterranee. Un percorso musicale di 14 concerti nel quale artisti di prestigio nazionale e internazionale incontrano il pubblico in una dimensione di ascolto autentico, dove la qualità musicale si intreccia con la bellezza dei luoghi del complesso monumentale della Basilica di San Gavino-Atrio Metropoli e gli spazi de La Tenuta Li Lioni dove natura, cultura e accoglienza si incontrano.



Primo appuntamento, lunedì 20 luglio alle 21.30, nella Basilica di San Gavino a Porto Torres con il concerto di Fabio Ceccarelli – fisarmonica solista dedicato alla straordinaria capacità della fisarmonica di attraversare epoche e generi musicali differenti. Protagonista della serata sarà Fabio Ceccarelli, artista dalla carriera trentennale, conosciuto per la sua versatilità interpretativa e per le prestigiose collaborazioni con alcuni dei più importanti compositori e protagonisti della musica e del cinema internazionale, tra cui Ennio Morricone, Nicola Piovani, Luis Bacalov e Riz Ortolani. Il secondo concerto della rassegna si terrà mercoledì 22 luglio alle ore 21.30 sempre nella chiesa romanica, dove le architetture storiche del monumento accoglieranno le raffinate atmosfere del Blue Note Jazz Ensemble con il progetto "Skylark". Alla stessa ora, venerdì 24 luglio, presso l’Atrio Metropoli sarà protagonista il trio cameristico contemporaneo Smooth Surface, composto da Roberto Di Marzo, Simona Martellotta e Max Fuschetto. Il primo appuntamento ospitato dalla Tenuta Li Lioni sarà quello di lunedì 27 luglio alle ore 22, con il debutto locale dell’Arkos Trio. La formazione, composta da Maria Vicentini al violino, Salvatore Maiore al violoncello e Sebastiano Dessanay al contrabbasso, propone un progetto cameristico originale nel quale convivono memoria del territorio, ricerca contemporanea e suggestioni provenienti dalla cultura musicale mediterranea. Il programma continuerà mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 nella Basilica millenaria con il concerto dell’Equi-Noiz Trio, formazione composta da Federico Bonifazi al pianoforte, composizioni e arrangiamenti, Francesco Lento alla tromba e al flicorno e Paolo Carta Mantiglia al sax contralto e clarinetto basso. Uno degli appuntamenti più attesi della rassegna sarà quello di venerdì 31 luglio, sempre nell’antica chiesa dove salirà sul palco la violinista di fama internazionale Anna Tifu con il suo Tango Quartet, composto da Romeo Scaccia al pianoforte, Gianluigi Pennino al contrabbasso e Massimiliano Pitocco al bandoneon. La serata sarà un omaggio al genio rivoluzionario di Astor Piazzolla, il compositore argentino che ha trasformato profondamente il linguaggio del tango, portandolo dalle sale da ballo ai grandi palcoscenici della musica contemporanea.



La programmazione presso la Tenuta Li Lioni proseguirà sabato 1° agosto alle ore 22:00 con il concerto del 3C Intrecci Chamber-Jazz Trio, formato da Gianfranco Cossu alla chitarra, Paolo Carta Mantiglia ai clarinetti e sax e Sebastiano Dessanay al contrabbasso. Martedì 4 agosto alle ore 22, ancora presso la Tenuta Li Lioni, sarà protagonista il Davide Casu Quartet, guidato dal cantautore, scrittore e pittore algherese Davide Casu alla voce e chitarra, accompagnato da Marcello Peghin alla chitarra, Giorgio Peghin alle tastiere e Paolo Zuddas alle percussioni. Venerdì 7 agosto, presso l’Atrio Metropoli in scena il Doc Sound Guitar Trio, ensemble dedicato alle infinite possibilità espressive della chitarra acustica. Il 9 agosto alle Tenute si esibirà la formazione con Veronika Vogel alla voce e chitarra, Giorgio Crobu alla chitarra e Giovanni Sanna Passino alla tromba, in un dialogo musicale capace di fondere jazz, sonorità europee e canzone d’autore. Martedì 11 nello stesso giardino sarà la volta del duo formato da Ada Flocco e Saverio Zura, protagonisti di una serata dedicata alla dimensione più intima e raccolta del jazz. Venerdì 14 agosto la Tenuta ospiterà l’energia e il coinvolgimento de La Banda Larga, formazione composta da Antonio Poddighe alla voce e chitarra acustica, Gian Antonio Demuro alla batteria e voce e Gianni Gadau al basso. La manifestazione si concluderà, sabato 15 agosto alle 21.30, con il tradizionale concerto di Ferragosto, questa volta con la "Fiesta Cubana" presso l’Atrio Metropoli che per l’occasione si trasformerà in un palcoscenico aperto alla partecipazione attraverso le travolgenti sonorità della musica cubana e latino-americana.