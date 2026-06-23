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Cor 16:08
Schianto in via Don Minzoni: feriti
Le vetture coinvolte sono tre: una macchina, una moto ed una betoniera. Sul posto gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118
Schianto in via Don Minzoni: feriti

ALGHERO - Brutto incidente questa mattina nella centrale via Don Minzoni ad Alghero. Intorno alle 13.30 la squadra del vigili del fuoco è intervenuta per mettere in sicurezza la strada e il luogo del sinistro. Le vetture coinvolte sono tre: una macchina, una moto ed una betoniera. Le cause dell’incidente sono ancora da stabilire. Feriti i conducenti dei mezzi e trasportati d’urgenza al pronto soccorso del locale nosocomio. Sul posto gli agenti della Polizia Locale e i sanitari del 118: la strada è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo.
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