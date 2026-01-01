S.A. 9:16 Incidente sulla Sassari-Ittiri: muore 43enne Secondo una prima ricostruzione l´uomo sarebbe sceso dalla sua auto per verificarne un guasto ed è stato investito da un´altra vettura che passava in quella direzione nello stesso momento



SASSARI - Incidente mortale nella tarda serata di martedì 7 aprile, nella strada Sassari-Ittiri, all'altezza del bivio per Usini. La vittima è Luigi Pala di 43 anni. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe sceso dalla sua auto per verificarne un guasto ed è stato investito da un'altra vettura che passava in quella direzione nello stesso momento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare l'uomo, i carabinieri e i vigili del fuoco.