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Alguer.itnotiziealgheroCronacaIncidenti › Auto in cunetta, conducente incastrato
S.A. 13:26
Auto in cunetta, conducente incastrato
Una macchina, per cause ancora da accertare, è uscita di strada ed ha finito la sua corsa al fianco della sede stradale rimanendo in bilico. Autista estratto dai vigili del fuoco e trasportato al Pronto Soccorso
Auto in cunetta, conducente incastrato

ALGHERO - Intorno alle 5.45 di oggi, la squadra dei distaccamento di Alghero è intervenuta sulla SP 55 per un incidente stradale. Una macchina, per cause ancora da accertare, è uscita di strada ed ha finito la sua corsa al fianco della sede stradale rimanendo in bilico. All’arrivo sul posto, i Vigili del fuoco hanno stabilizzato la vettura per consentire al personale del 118 di poter avvicinarsi all’autista per poi estrarlo e portarlo al Pronto Soccorso di Alghero. Sul posto i Carabinieri e il 118.
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