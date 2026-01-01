Cor 11:20 Sassari: schianto all´alba con l´autobus Coinvolte una vettura con 5 ragazzi a bordo ed un autobus che per cause da accertare si sono scontrati in via Carlo Felice, all´angolo con via delle Mimose



SASSARI - Stamattina alle 5 circa, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari è stata chiamata ad intervenire per un incidente stradale in via Carlo Felice, all'angolo con via delle Mimose: Coinvolte una vettura con 5 ragazzi a bordo ed un autobus che per cause da accertare si sono scontrati all'incrocio delle due vie. La squadra sul posto ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e ad affidare i ragazzi alle cure dei sanitari intervenuti con due ambulanze del 118. Sul posto anche due pattuglie della Polizia stradale di Sassari.