S.A. 8:27 Sbatte contro il muro e resta incastrata in auto E´ accaduto ieri ad Alghero in località Monte Carru: per cause ancora da accertare, una vettura con una persona a bordo, è andata a sbattere su un muretto a secco rimanendo incastrata. Intervenuti i vigili del fuoco, polizia locale e 118



ALGHERO - Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri ad Alghero. Alle 19.20, la squadra del distaccamento di Alghero, è intervenuta in località Monte Carru. Per cause ancora da accertare, una vettura con una persona a bordo, è andata a sbattere su un muretto a secco rimanendo incastrata. All’arrivo sul posto i vigili hanno messo in sicurezza la macchina, che oltre a colpire il muro, si è fermata su uno strapiombo, permettendo così ai sanitari il loro intervento per poter stabilizzare la ferita e subito dopo procedere all’ estrazione dall’abitacolo. La signora è stata trasportata al Pronto Soccorso di Alghero per ulteriori esami. Sul posto Polizia Locale e 118.