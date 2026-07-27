Cor 9:10 Fuoristrada a Valverde, staccionata distrutta Pericolo nella pista ciclo-pedonale della strada che conduce al Santuario di Valverde. Incidente alle prime luci dell’alba di domenica ad Alghero



ALGHERO - Brutta sorpresa questa mattina (lunedì) per i numerosi frequentatori della pista ciclo-pedonale presente nella strada campestre che conduce al Santuario di Valverde. Oltre alla sporcizia sempre più impattante presente nelle cunette, distrutta parte della staccionata che delimitava la pavimentazione pedonale (una ventina di metri circa). All’origine di tutto un incidente accaduto la notte tra sabato e domenica, intorno alle ore 3: un’auto ha paurosamente sbandato travolgendo l’infrastruttura. Secondo le prime indiscrezioni, la donna al volante dell’auto non avrebbe riportato gravi conseguenze. Fortunatamente a quell’ora nella ciclabile, molto frequentata durante l’arco della giornata da sportivi di tutte le età, non transitava nessuno.