S.A. 23:22 Scontro tra 2 auto in via Barracu: cinque feriti Grave sinistro stradale all’altezza dell’incrocio tra via Deledda e via Barracu. Coinvolte due vetture: una Renault Clio e un’Alfa Romeo. Questo tratto stradale è teatro di numerosi incidenti e da tempo i residenti lamentano problemi alla viabilità nel quartiere



ALGHERO - Grave incidente questa sera ad Alghero, all’altezza dell’incrocio tra via Deledda e via Barracu. Coinvolte due vetture: una Renault Clio e un’Alfa Romeo che, secondo i primi accertamenti, si sono scontrate a causa di una mancata precedenza. Feriti conducenti e passeggeri, cinque persone e fortunatamente non gravi. Sul posto la Polizia locale che ha svolto i rilievi, due ambulanze e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la strada e i mezzi. Questo tratto stradale è teatro di numerosi incidenti e da tempo i residenti lamentano problemi alla viabilità nel quartiere.