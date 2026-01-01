Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaIncidenti › Scontro tra 2 auto in via Barracu: cinque feriti
S.A. 23:22
Scontro tra 2 auto in via Barracu: cinque feriti
Grave sinistro stradale all’altezza dell’incrocio tra via Deledda e via Barracu. Coinvolte due vetture: una Renault Clio e un’Alfa Romeo. Questo tratto stradale è teatro di numerosi incidenti e da tempo i residenti lamentano problemi alla viabilità nel quartiere
Scontro tra 2 auto in via Barracu: cinque feriti

ALGHERO - Grave incidente questa sera ad Alghero, all’altezza dell’incrocio tra via Deledda e via Barracu. Coinvolte due vetture: una Renault Clio e un’Alfa Romeo che, secondo i primi accertamenti, si sono scontrate a causa di una mancata precedenza. Feriti conducenti e passeggeri, cinque persone e fortunatamente non gravi. Sul posto la Polizia locale che ha svolto i rilievi, due ambulanze e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la strada e i mezzi. Questo tratto stradale è teatro di numerosi incidenti e da tempo i residenti lamentano problemi alla viabilità nel quartiere.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16/12Maxi tamponamento, traffico in tilt ad Alghero
4/12La Corte, camion dei rifiuti si ribalta
28/11Schianto tra fuoristrada e auto: feriti
17/11Furgone si ribalta all´ingresso di Alghero
1/11Pauroso incidente, auto si ribalta
21/10Centauro sassarese si schianta a Modena
19/10Scontro tra centauri in via Garibaldi
5/10Tragedia alle porte di Alghero: muore una donna
27/9Moto nel burrone, muore 62enne
21/8Si ribalta e resta intrappolata in auto nella notte
« indietro archivio incidenti »
14 gennaio
«Ad Alghero sempre più locali diventano B&B»
14 gennaio
«Capodanno sardo un flop totale». Grosse critiche anche a Sassari
13 gennaio
Buio anche per l´aeroporto. Rubati chilometri di cavi elettrici



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)