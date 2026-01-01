Alguer.it
Cor 8:55
Olmedo: schianto nella notte
Una vettura ha finito la sua corsa tra i rami di un grosso albero. L’unica occupante è stata trasportata al Pronto Soccorso di Sassari. Sul posto i carabinieri di Alghero
Olmedo: schianto nella notte

ALGHERO - Brutto incidente nella notte. Intorno alle 1.30, la squadra del distaccamento di Alghero è intervenuta sulla Strada Provinciale 19 che da Olmedo porta a Sassari, per un incidente stradale. Una vettura, per cause da accertare, è finita fuori strada e dopo vari metri ha finito la sua corsa tra i rami di un grosso albero. L’unica occupante, immediatamente soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata al Pronto Soccorso di Sassari. La squadra, al suo arrivo, ha messo in sicurezza la macchina e l’area interessata dall’incidente, liberando la macchina dai rami. Sul posto anche i Carabinieri di Olmedo e Alghero e il personale del 118.
24 gennaio
Occhio alla segnaletica, trappola-Lidl: multe
25 gennaio
«Daga, manca il rispetto per i cittadini»
25 gennaio
Basket A, Trieste batte Sassari nel finale



