Olmedo: schianto nella notte

ALGHERO - Brutto incidente nella notte. Intorno alle 1.30, la squadra del distaccamento di Alghero è intervenuta sulla Strada Provinciale 19 che da Olmedo porta a Sassari, per un incidente stradale. Una vettura, per cause da accertare, è finita fuori strada e dopo vari metri ha finito la sua corsa tra i rami di un grosso albero. L’unica occupante, immediatamente soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata al Pronto Soccorso di Sassari. La squadra, al suo arrivo, ha messo in sicurezza la macchina e l’area interessata dall’incidente, liberando la macchina dai rami. Sul posto anche i Carabinieri di Olmedo e Alghero e il personale del 118.