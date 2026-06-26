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Mariotti intitolato a Dalerci e Ciù Piero
Da “Noi riformiAmo Alghero” la proposta di intitolare le tribune e gli spogliatoi dello stadio Mariotti a Vittorio Dalerci e Piero Signorini Marchetti, storici massaggiatore e magazziniere della Polisportiva Alghero
Mariotti intitolato a Dalerci e <i>Ciù</i> Piero

ALGHERO - Il gruppo consiliare "Noi riformiAmo Alghero" ha protocollato all’indirizzo del Sindaco Raimondo Cacciotto e del presidente del consiglio Mimmo Pirisi la proposta di intitolare le tribune e gli spogliatoi dello stadio Mariotti a due persone che hanno sempre fatto parte del mondo calcistico algherese, Vittorio Dalerci e Piero Signorini Marchetti, storici massaggiatore e magazziniere della Polisportiva Alghero. Vittorio Dalerci, che con passione, sacrificio e profondo attaccamento ai colori giallorossi ha accompagnato per decenni generazioni di atleti, diventando un punto di riferimento umano e sportivo per tutta la società. Piero Signorini Marchetti, figura discreta ma fondamentale, che per un’intera vita ha servito la società con dedizione, disponibilità e autentico amore per lo sport.

Entrambi hanno rappresentato lo spirito più autentico dell’Alghero, persone che hanno operato lontano dai riflettori, senza mai cercare riconoscimenti personali, ma contribuendo in modo determinante alla crescita della società e del calcio cittadino. Intitolare la tribuna a Vittorio Dalerci e gli spogliatoi a "Ciu’"Piero Signorini Marchetti costituirebbe un significativo gesto di riconoscenza verso due uomini che hanno lasciato un segno indelebile nella storia sportiva della città e che meritano di essere ricordati e conosciuti anche dalle future generazioni.

Nella foto: Vittorio Dalerci
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