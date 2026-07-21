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Cor 8:41
Open day all’Audax Alghero
Un’occasione ideale per i ragazzi per mettersi in gioco e per le famiglie per toccare con mano la realtà e la visione della scuola calcio Audax Alghero 1976
Open day all’Audax Alghero

ALGHERO - Open day dinamici e prove pratiche per le categorie dal 2010 al 2013 presso l’Impianto di Calcio e Atletica APD Cuccureddu 1969. Il modo migliore per spiegare il calcio è giocarlo. Con questo spirito l’Audax Alghero lancia l’iniziativa "Due giorni con noi", una doppia giornata di incontro e allenamenti sul campo rivolta ai giovani calciatori del territorio.

Superando la formula del classico open day formale, la società algherese ha scelto di puntare su una formula concreta e partecipativa: due appuntamenti pensati per permettere ai ragazzi di scendere subito sul rettangolo verde, incrociare gli scarpini e conoscere da vicino lo staff tecnico, i programmi educativi e i valori che guideranno la nuova stagione sportiva.

Gli incontri si terranno presso l’Impianto di Calcio e Atletica APD Cuccureddu 1969 nei seguenti giorni: Mercoledì 22 luglio – ore 18.30; Mercoledì 29 luglio – ore 18.30. Le attività sono aperte a tutti i ragazzi e le ragazze appartenenti alle leve 2010, 2011, 2012 e 2013. Per partecipare alle sedute di prova sul campo è necessario essere muniti di certificato medico in corso di validità. Per iscriversi è sufficiente presentarsi all’impianto, muniti di copia del certificato medico, all’ora prestabilita all’appuntamento, per agevolare l’organizzazione delle sedute di allenamento e garantire la migliore gestione dei gruppi sul campo.
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