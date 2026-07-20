Calcio e stadio, mazzate su Alessandrini

. Così i consiglieri comunali algheresi Alessandro Loi ed Emiliano Piras.

«La città di Alghero ha sempre accolto con favore chi ha voluto investire qui, nello sport e nello sviluppo del territorio; lo stesso Sig. Alessandrini è stato accolto come tanti altri, ed è anche per la fiducia riposta nelle sue progettualità e attività che gli è stata conferita la Cittadinanza Onoraria. Ricordiamo però che con quell’atto di fiducia abbiamo sotto inteso l’impegno alla responsabilità e lealtà verso la nostra comunità. Negli anni ha pubblicamente assunto impegni importanti per questa città: ci ricordiamo per esempio della realizzazione della "Cittadella dello Sport" e investimenti sull’aeroporto di Alghero.Purtroppo buona parte di queste progettualità non ha trovato compimento e non certo per responsabilità ascrivibili alla nostra amministrazione» .





