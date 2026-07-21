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Cor 12:07
«Il Mariotti ritorni giallo-rosso»
E’ la netta indicazione fornita dai consiglieri comunali Piras e Loi per il completamento delle tribune dello storico campo da calcio della città di Alghero
«Il Mariotti ritorni giallo-rosso»

ALGHERO - «Il gruppo consiliare "Noi RiformiAmo Alghero" ritiene che, dopo tutti gli sforzi che l’Amministrazione comunale sta affrontando per restituire piena funzionalità e dignità al campo sportivo Mariotti, sia importante prestare attenzione anche ai dettagli che rappresentano la storia e l’identità della nostra città. Per questo proponiamo che, nella tribuna centrale vengano riposizionate le storiche poltroncine giallorosse, come erano in passato, ricomponendo la scritta "Alghero". Un elemento semplice ma dal grande valore simbolico, capace di restituire al nostro stadio un’immagine riconoscibile e di rafforzare il senso di appartenenza di tifosi, sportivi e cittadini. Recuperare questo particolare significherebbe valorizzare la memoria del nostro glorioso campo, coniugando il rinnovamento dell’impianto con il rispetto della sua storia. Crediamo che anche questi dettagli contribuiscano a rendere il nostro stadio un luogo di cui tutta la comunità possa essere orgogliosa». Lo dichiarano in una nota pubblica i consiglieri comunali Emiliano Piras ed Alessandro Loi.
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